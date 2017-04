Samsung Galaxy S8+ con 6GB di RAM e 128 GB di storage presto disponibile in Cina

Al momento del lancio del nuovo Galaxy S8 avvenuto circa 10 giorni fa, in molti si sarebbero aspettati forse una versione con 6GB di RAM e 128 GB di storage. In realtà, per il momento, il produttore coreano ha ufficializzato solo le versioni con 4 GB di RAM e 64 GB di storage che, se confrontati con il resto dei prodotti disponibili nei mercati occidentali, appaiono allineate alle specifiche della maggior parte della concorrenza diretta.

Lo stesso non si può dire del mercato orientale, dove, uno dei principali player, che risponde al nome di Vivo, ha di recente lanciato uno smartphone con le caratteristiche sopra citate e non sembra essere l'unico a poter avere entro breve un top di gamma con queste specifiche a listino.

Per poter competere ad armi pari in un mercato dove la scheda tecnica è tenuta indubbiamente in grande considerazione, anche per via dei prezzi sensibilmente inferiori dei competitor, Samsung sembra quindi aver deciso di aggiornare il proprio nuovo top di gamma con una ulteriore versione.

Comparso in queste ore sul sito coreano, S8+, in questa versione che noi definiamo premium, sarà quindi dotato proprio di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lievita ovviamente il prezzo. Parliamo di 1,155,000 won, ovvero circa 1,020 dollari; qualcosa in più del modello da 4GB disponibile nel resto del mondo.

Per incentivarne il preordine e per renderlo più competitivo nei confronti dei rivali che offrono un prezzo più conveniente, chi acquisterà il nuovo S8+ in prevendita avrà in regalo una DeX Station.

Per ora nessuna notizia sul possibile lancio di questa stessa versione anche nei mercati occidentali. Possiamo tuttavia sempre sperare in qualche esemplare di importazione.