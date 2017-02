Samsung Galaxy S7 Edge il miglior smartphone per il MWC 2017

Samsung continua a realizzare risultati su risultati, non ultimo la conquista del titolo di miglior smartphone nella categoria Mobile Handsets and Devices all’annuale Global Mobile Awards direttamente al MWC 2017. Sì perché il Galaxy S7 Edge viene premiato addirittura a distanza di un anno dalla sua messa in commercio sintomo che in questo periodo nessun altro produttore è riuscito a realizzare un device che potesse spodestare in alcun modo appunto il top di gamma dell'azienda sudcoreana.

"Siamo onorati di aver ottenuto questo importante riconoscimento per la tecnologia innovativa del nostro smartphone di punta Galaxy S7 edge” - ha affermato Junho Park, Vice President del Global Product Strategy, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Questo premio è la testimonianza del nostro costante impegno a favore dell’eccellenza dei nostri prodotti, incontrando e superando le aspettative dei consumatori”.

Il Samsung Galaxy S7 Edge dunque ha ottenuto un riconoscimento decisamente importante durante l'attuale manifestazione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. In questo caso il premio sembra essere una specifica risposta da parte del pubblico al dispositivo realizzato dalla casa sudcoreana. Un prodotto che si è contraddistinto nel corso dell'intro 2017 per le sue specifiche tecniche ma anche e soprattutto per le qualità della fotocamera.

Sì perché il Galaxy S7 Edge possiede un display dual edge, ossia con una doppia curvatura ai lati che permette di renderlo unico nel suo genere. Oltre a questo si è visto nel corso della sua vita come sia riuscito a conquistare il pubblico anche per le sue doti innate di camera-phone con una fotocamera posteriore da 12 megapixel caratterizzata da un sistema Dual Pixel capace di realizzare scatti di qualità ben al di sopra della media rispetto agli altri device.