Samsung Galaxy Note 8 sottoposto ad un drop test. Resistente alle cadute, meno al fuoco

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 è in arrivo ufficialmente nei negozi e in questi giorni si susseguono le prove da parte di alcuni colleghi che hanno avuto la possibilità di provarlo prima della commercializzazione ufficiale. In questo caso anche per il nuovo phablet di Samsung è arrivato il momento di sottoporlo ad alcuni test di resistenza che hanno permesso di capire effettivamente quanto l'azienda sudcoreana si sia impegnata nella scelta di materiali più o meno resistenti. Sappiamo come il device sia costituito da un blocco di alluminio per quanto riguarda la scocca ma con un resto completamente in vetro che potrebbe creare problemi in caso di cadute.

A tal proposito il solito JerryRigEverything ha voluto sottoporre il nuovo Galaxy Note 8 ad alcuni test impegnativi di resistenza che hanno messo alla prova il pannello in Gorilla Glass 5 che ricopre sia la parte frontale che la parte posteriore. In questo caso è stato possibile osservare come il vetro che ricopre lo smartphone permette di resistere addirittura fino ad un livello 6 per quanto concerne i graffi. Un valore decisamente alto nei confronti di altri competitor che invece non riescono a resistere così bene a tali test.

Unica pecca, anche se palese, è il sensore delle impronte digitali che si scalfisce molto facilmente ma che comunque riesce a funzionare senza alcun problema. La scocca in alluminio del Note 8 viene facilmente scalfita dallo YouTuber ma il problema risulta più che mai estetico visto che il frame in metallo si mantiene comunque solido proprio come la S-Pen che seppure maltrattata non si deteriora e continua a funzionare.

Per quanto concerne invece il display, seppure resistente ai graffi, non riesce a difendersi dal fuoco. In questo caso il pannello AMOLED sottoposto ad una fiamma per più di 10 secondi tende a rovinarsi in modo irrimediabile. Un test comunque distruttivo che spesso porta ad una rottura del display e che dunque anche per il Galaxy Note 8 non sembra risultare poi tropo diverso da altri dispositivi. Quello che esce comunque dai vari test è senza dubbio la conferma di essere di fronte ad un dispositivo solido e ben costruito che di certo non potrà che far piacere a tutti coloro che hanno intenzione di acquistarlo.