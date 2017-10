Samsung Galaxy Note 8: secondo DxO Mark la fotocamera è al 'top' come quella di iPhone 8 Plus

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 è il migliore smartphone a scattare foto, allo stesso livello dell'iPhone 8 Plus di Apple. E' quanto emerge dal solito test approfondito dei colleghi DxO Mark i quali hanno messo sotto torchio il nuovo phablet dell'azienda sudcoreana e hanno quantificato il lavoro realizzato da Samsung con un punteggio di 94 su 100, il medesimo assegnato qualche giorno fa anche ad Apple per il suo nuovo iPhone 8 Plus. In questo caso dunque la battaglia tra i due colossi del mondo smartphone sembra non avere un vero vincitore o meglio di vincitori ne ha addirittura due.

Se il punteggio finale dei due device è risultato identico, andando a "spulciare" i punteggi intermedi si scopre però che alcune differenze tra i due terminali esistono. Sì, perché in effetti il nuovo Galaxy Note 8 di Samsung può addirittura vantare un punteggio massimo di 100 su 100 per quanto concerne i test fotografici che dunque riescono a soddisfare a pieno le esigenze degli esperti. In questo caso l'iPhone 8 Plus di Apple aveva raggiunto un punteggio inferiore di 96 su 100 distaccandosi dunque leggermente dal Note 8. Di contro però il phablet di Samsung pecca, per modo di dire, nei video dove riesce a raggiungere "solo" un punteggio di 84 contro gli 89 realizzati da iPhone 8 Plus.

Nello specifico poi la recensione del device con la penna evidenzia un punteggio alto nel comparto fotografico grazie alla incredibile riduzione del rumore effettuata dall'algoritmo e dai sensori. Un plus non indifferente che permette di preservare i dettagli nelle immagini ma soprattutto di utilizzare sempre al meglio lo zoom che qualitativamente, secondo DxO Mark, non ha eguali al momento.

Diverso invece il discorso per i video dove iPhone 8 Plus rimane ancora il re delle registrazioni grazie ad una migliore performance per quanto riguarda il tracking focus ma anche la stabilizzazione dove Apple con i suoi iPhone continua ancora a rimanere un punto di riferimento per gli altri riuscendo in un lavoro di algoritmo e componentistica che nessun altro ancora è riuscito a replicare.

A questo punto dunque la curiosità è quella di vedere se il risultato in classifica cambierà con l'arrivo dei nuovi Pixel 2 di Google che ricordiamo furono i primi lo scorso anno per molto tempo coniugando con un solo sensore risultati di grande qualità. La nuova generazione abbiamo visto non porterà sostanziali differenze al comparto fotografico con l'utilizzo ancora una volta di un singolo sensore ma di certo in Google si sarà lavorato alacremente per raggiungere i livelli dei concorrenti.