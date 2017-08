Samsung Galaxy Note 8, in arrivo una versione più economica

Galaxy Note 8 (qui la nostra anteprima) è il nuovo smartphone con pennino di Samsung, erede di un dispositivo mai arrivato in grandi volumi nei mercati europei per via dei problemi di progettazione. Il nuovo modello si migliora in tutto, riduce le cornici e guadagna nuove fotocamere e caratteristiche di altissimo livello. Tuttavia, il tutto arriverà ad un prezzo salatissimo: 999 euro nel mercato italiano, con Samsung DeX in regalo per tutti coloro che partecipano al pre-order.

Ma un documento depositato presso l'agenzia TENAA cinese per la regolamentazione delle tecnologie di telecomunicazione fa presagire l'arrivo di un nuovo modello di Samsung Galaxy Note 8 più economico, con "soli" 4 GB di RAM in relazione ai 6 GB presenti sul modello standard che Samsung ha lanciato mercoledì. L'introduzione di un modulo per la memoria più convenzionale potrebbe abbattere prezzo di produzione e di vendita, anche se non ci aspettiamo miracoli.

Le due versioni dovrebbero avere le stesse caratteristiche tecniche e la stessa estetica: il modello già annunciato adotta un display SuperAMOLED da 6,3 pollici con cornici ridotte e angoli curvi (un po' meno di Galaxy S8), un processore Exynos 8895 per la variante italiana, due fotocamere posteriori entrambe stabilizzate otticamente e con supporto allo zoom 2X di tipo ottico, e Samsung Bixby con tasto dedicato. Ad alimentare il tutto una batteria da 3.300 mAh caricabile rapidamente.

Il tutto viene proposto ad un prezzo che sfiora i mille euro, giustificato certamente dall'unicità del prodotto (è l'unico con S-Pen), ma troppo distante a nostro avviso dai prezzi a cui è possibile oggi trovare Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, per molti versi identici. Proprio per questo una versione economica del phablet con pennino potrebbe essere particolarmente gradita, con un abbassamento dei prezzi - stando alla fonte - da 70 a 100 Euro rispetto al modello standard.

Sul documento si legge che il Note 8 da 4 GB di RAM arriverà in Cina, ma non c'è ancora alcuna menzione a riguardo di un possibile approdo su altri mercati.