Samsung Galaxy Note 8 in arrivo il 26 agosto a NewYork ma senza il lettore di impronte digitali a schermo

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 potrebbe arrivare quanto prima sul mercato. Secondo una fonte coreana, infatti, sembra che negli uffici della dirigenza di Samsung si stia decidendo per una presentazione ufficiale con evento mediatico unico nella città di New York per il prossimo 26 agosto. Palese, se la data venisse confermata, il fatto che l'azienda sudcoreana voglia anticipare la concorrenza, come quella di Apple, per riuscire a conquistare un cospicuo vantaggio nei confronti dell'arrivo del nuovo iPhone 8 (o iPhone DE che dir si voglia). Per questo una presentazione qualche giorno prima dell'inizio di IFA 2017 a Berlino permetterebbe addirittura di dare maggiore visibilità mediatica al nuovo phablet che come sappiamo deve riconquistare la fiducia persa degli utenti dopo il passo falso del passato Note 7.

Se la notizia di un arrivo anticipato del nuovo Galaxy Note 8 di Samsung non può che rendere entusiasti, quello che la stessa azienda ha comunicato poco fa potrebbe in qualche modo far scemare parte di questo entusiasmo. Il nuovo phablet infatti non possederà un sensore delle impronte digitali sotto lo schermo anteriore come si era palesato negli ultimi tempi. Questo perché le tecnologie odierne non permettono di ottenere una luminosità del display completamente uniforme e dunque sarebbe possibile un effetto cosiddetto "ghosting" capace di pregiudicare l'intera funzionalità dello smartphone.

Proprio i risultati poco soddisfacenti di questo tipo di soluzione sembrano aver fatto abbandonare tale tecnologia negli attuali Galaxy S8 e S8+ che, come sappiamo, si ritrovano un sensore delle impronte digitali nella parte posteriore del device. In questo caso la volontà di Samsung era di poter implementare la nuova tecnologia che permettesse di posizionare al di sotto dell'ormai famoso "Infinity Display" un sensore biometrico. Niente di più sbagliato visto che il suddetto lascerebbe un'area più luminosa rispetto al resto del display e dunque inutilizzabile durante la quotidianità. Peccato, chiaramente, perché poter eliminare quel pulsante posteriore, che speriamo venga posto almeno al di sotto della fotocamera e non accanto, avrebbe sicuramente reso molto più bello e pulito il nuovo Galaxy Note 8.

Secondo le ultime indiscrezioni comunque il nuovo phablet di Samsung si caratterizzerà per la presenza di un display Super AMOLED da 6.3 pollici praticamente "borderless" come piace agli utenti ultimamente, quindi un processore Snapdragon 836 o Exynoss 8895, almeno 4GB di RAM e 64GB se non 128GB di memoria interna. A tutto questo si aggiungerà la doppia fotocamera al posteriore, una novità in casa Samsung, che dovrebbe essere costituita da un sensore a 13MP con obiettivo grandangolare ed un teleobiettivo da 12MP per permettere zoom fino a 3X.