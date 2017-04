Samsung Galaxy Note 8 in arrivo con doppia fotocamera per zoom fino a 3X

Se il nuovo Galaxy S8 e S8+ ha suscitato scalpore per il suo futuristico design e per la sua scheda tecnica da primato, Samsung, potrebbe nuovamente far parlare di sé per le novità stilistiche e soprattutto prestazionali in arrivo con il Galaxy Note 8. Sì, perché secondo il famoso analista Ming-Chi Kuo, quello che l'azienda sudcoreana ha in mente di fare con il proprio phablet potrebbe ripercuotersi in tutto il mercato degli smartphone. Samsung deve riconquistare il cuore di tutti gli utenti rimasti a bocca asciutta dopo la debacle del Note 7, esploso prima e ritirato poi dal mercato per problematiche connesse a difetti di produzione delle batterie. Ecco che il futuro successore sarebbe pronto a divenire il primo smartphone dell'azienda sudcoreana con doppio sensore fotografico al posteriore.

Secondo l'analista, Samsung, presenterà entro fine anno un Galaxy Note 8 con un design in linea con gli attuali S8 e S8+ e dunque con un display "a tutto schermo" da ben 6.4" chiaramente dalla risoluzione QuadHD+ e con delle cornici ridotte a pochi millimetri. La novità più importante però arriverrà con la fotocamera caratterizzata da un doppio sensore, uno da 12 MP "wide angle" e l'altro da 13MP con lunghezza focale superiore. Questo permetterà, proprio come avviene oggi su iPhone 7 Plus, di ottenere uno zoom ottico fino a 3x. Secondo Kuo "la fotocamera del nuovo Note 8 sarà migliore di quella del phablet di Apple e probabilmente simile a quella del prossimo iPhone in arrivo".

L'analista prevede un comparto tecnico chiaramente da primo della classe con la presenza di un processore Snapdragon 835 o il proprietario Exynos 8895 già visto sugli attuali Galaxy S8 e S8+. Di sicuro si affiancheranno i canonici 4GB di RAM se non addirittura 6GB vista la propensione del phablet ad un lavoro più business rispetto agli altri smartphone della casa sudcoreana. Presente come sempre la S-Pen di cui purtroppo non si hanno informazioni in merito alla sua realizzazione stilistica.

Sicura la presenza anche dei vari sensori per lo sblocco in totale sicurezza: parliamo chiaramente del riconoscimento dell'iride che con Galaxy S8 e S8+ sembra aver raggiunto un ottima velocità di utilizzo, ma anche il classico sensore delle impronte digitali per il quale la speranza è di un posizionamento più consono e soprattutto comodo. La presentazione del nuovo Galaxy Note 8 dovrebbe avvenire durante il mese di settembre, spesso in concomitanza con la fiera berlinese di IFA, e dunque nei prossimi mesi sarà palese l'arrivo di numerose immagini o ulteriori indiscrezioni pronte a svelare in anteprima il nuovo phablet della casa sudcoreana.