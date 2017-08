Samsung Galaxy Note 8: eccolo nella prima immagine ufficiale grazie ad Evan Blass

Non ci sono più dubbi: il nuovo Samsung Galaxy Note 8 avrà il design proprio come lo abbiamo visto nelle scorse settimane nei vari render realizzati in Rete. Un phablet con un design simile a quanto visto con il Galaxy S8 e S8+ e dunque con un display "Infinity" capace di aumentare la superficie di utilizzo da parte degli utenti anche se di dimensioni maggiori. La prima immagine sempre più veritiera arriva direttamente da Evan Blass, noto blogger capace di indiscrezioni sugli smartphone, ed è possibile osservare il nuovo Galaxy Note 8 nella sua parte anteriore e nella versione Midnight Black ossia quella di colore nero.

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 è proprio lo smartphone visto nel corso dei mesi passati. Un device che riprende, come detto, le nuove linee introdotte con l'ottava generazione del Galaxy S soprattutto per quanto concerne il display. Anche la serie Note dunque si appresta ad abbandonare il tasto fisico anteriore che da sempre aveva accompagnato gli utenti e pone l'ormai conosciuto display "Infinity" ossia un pannello super AMOLED da 6.3 pollici con le dimensioni però ridotte grazie all'eliminazione delle cornici e il particolare rapporto da 18.5:9.

Per il resto il nuovo phablet della casa sudcoreana, che verrà presentato durante il prossimo 23 agosto in uno specifico evento a New York, sarà protagonista della scena mediatica anche per la presenza per la prima volta di una doppia fotocamera al posteriore da 12MP che introdurrà novità in termini di funzionalità fotografiche con modalità Smart Zoom, per catturare dettagli anche lontani, ma anche la modalità Super Night Shot per scatti importanti anche in situazioni di luminosità bassa.

Per il resto il nuovo Samsung Galaxy Note 8 possederà una scheda tecnica di primissimo ordine con la presenza dello Snapdragon 835, 4 o 6GB di RAM, una batteria da 3.300 mAh e tutto il ritrovato degli ultimi mesi in termini di connettività. Sarà un phablet davvero potente e capace di rendere possibile ogni tipo di attività con la presenza anche della classica S-Pen oltre a molte funzionalità personalizzate da Samsung sulla base di Android 7.1.1 Nougat.