Samsung Galaxy Note 8: eccolo in nuovi render. Sarà davvero così?

Il Samsung Galaxy Note 8 sarà, assieme al nuovo iPhone 8, lo smartphone più atteso di questo 2017. Un device che gli utenti delusi dalla sospensione del Note 7 dello scorso anno di certo vorranno soprattutto per colmare la mancanza di un prodotto votato per la massima produttività che da sempre contraddistingue la serie Note di Samsung. In questo caso sul nuovo Galaxy Note 8 le novità saranno davvero tante e non tanto quelle estetiche che comunque dovrebbero prevedere la presenza di un display "Infinity" sulla falsa riga di quanto visto con il Galaxy S8 e S8+ ma anche di un comparto multimediale completamente nuovo che sorprenderà per la presenza, per la prima volta in Samsung, del doppio sensore.

Proprio per quanto concerne il suo aspetto estetico ecco giungere in Rete un video realizzato da alcuni designer e messo online dal noto leaker onleaks, il quale mostra un riassunto delle varie indiscrezioni sul Note 8 finora apparse sul Web. In questo caso dal video è possibile vedere come il nuovo smartphone di casa Samsung possegga un aspetto simile a quello delle passate generazioni con un avvicinamento però alle linee stilistiche dei nuovi Galaxy S8 e S8+. Il phablet possederà un display "Infinity" pronto a cancellare completamente le cornici e permettere all'utente di utilizzare una maggiore superficie dello schermo che dovrebbe possedere in questo caso una diagonale più ampia rispetto agli attuali S8 e S8+ pari a 6.3 pollici. Chiaramente l'uso di un Infinity Display permetterà a Samsung di ottenere una dimensione dello smartphone inferiore a quella che ci si attenderebbe e dunque permettere una manegevolezza ancora accettabile.

Dal video è possibile osservare alcuni dettagli del nuovo Galaxy Note 8 come la presenza della classica S Pen che permetterà di gestire molteplici funzionalità da sempre segno indistinguibile del phablet della casa sudcoreana. Non solo perché si vede anche la USB Type-C quindi lo speaker audio e il jack da 3.5mm ancora presente. Quello che fa notizia è il cambiamento dell'aspetto del sensore fotografico che in questo nuovo render vede la presenza di un doppio sensore al centro del device affiancati da un sensore delle impronte digitali. Oltretutto quello che potrebbe in qualche modo fare notizia è una cornice leggermente sporgente protetta da un panello in vetro che si discosta da quanto visto in precedenza.

Secondo le ultime indiscrezioni tale nuova doppia fotocamera dovrebbe presentare due sensori da 12+12 megapixel accompagnati da uno stabilizzatore dell'immagine indipendente che dunque proietti Samsung nel mondo della doppia fotocamera pronta a concorrere con gli altri produttori mondiali. Altre specifiche tecniche vedono la presenza di un processore Snapdragon 835 o Exynos, quindi 6GB di RAM ed una batteria da 3.300 mAh. Mancano chiaramente altri particolari che nel corso delle prossime settimane sicuramente faranno la loro apparizione online nel frattempo non possiamo che chiedervi se l'aspetto del nuovo Note 8 potrebbe piacervi così come nel video.