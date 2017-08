Samsung Galaxy Note 8: dopo il render, sfugge anche la roadmap di presentazione

Molte fonti, fra cui KitGuru, stanno facendo circolare un interessante leak riguardante l'atteso phablet Samsung Galaxy Note 8, cui spetta il compito di far dimenticare la vicenda Note 7 e venire incontro alle esigenze di chi cerca un phablet senza compromessi. Come tutte le informazioni classificate come "voci", non vi è nulla di ufficiale confermato da Samsung, motivo per cui è opportuno prendere comunque con le pinze le informazioni che andremo ad elencarvi.

Ecco di seguito quello che dovrebbe essere l'iter di presentazione e di commercializzazione del Samsung Galaxy Note 8:

"August 23, 2017: Galaxy Note 8 announced at Galaxy Unpacked event in New York City



August 25 – 31, 2017: Experience events for Galaxy Note 8 at Samsung Digital Plaza, retail stores



September 1 – 10, 2017: Pre-order period for Galaxy Note 8



September 11, 2017: Event for activation of first Galaxy Note 8 unit by three South Korean mobile network providers (celebrity event)



September 11 – 14, 2017: Sequential activations of Galaxy Note 8 pre-orders



September 15, 2017: Official release date of Galaxy Note 8"

Il 23 agosto si terrà a New York l'annuncio ufficiale, e il terminale verrà mostrato. Due giorni dopo il terminale sarà disponibile per un primo contatto nelle Samsung Digital Plaza, mentre sembra fissata per il primo di settembre la data che darà il via ai pre-ordini. Il primo Samsung Galaxy Note 8 verrà attivato in Korea del Sud nel corso di un evento dedicato, seguito nei tre giorni successivi anche dall'attivazione di quelli consegnati in seguito al pre-ordine.

La data ufficiale per il rilascio ad uno e consumo di tutti sarà, sembra, il 15 settembre. Il successo del Samsung Galaxy S8 ha sicuramente fatto dimenticare buona parte dei problemi legati al Note 7, motivo per cui sono in molti a credere che Samsung saprà ripartire col piede giusto proponendo un prodotto veramente valido (come lo era il Note 7, batteria a parte). Ora non resta che attendere un paio di settimane per capire se quanto rivelato in rete si rivelerà esatto.