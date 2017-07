Samsung Galaxy note 7 ''Fan Edition'' è ufficiale. Ecco tutte le specifiche tecniche

Samsung non ha voluto abbandonare tutti gli utenti che durante lo scorso anno sono rimasti delusi della fine anticipata del Galaxy Note 7. Abbiamo visto come lo stesso avesse avuto seri problematiche con la batteria che si incendiava improvvisamente a causa di un difetto di produzione e di progettazione. In questo caso, Samsung, decise di bloccare la produzione e chiaramente la vendita, chiedendo scusa a tutti gli utenti rimasti delusi da questo passo falso. L'azienda però non si è data per vinta e ha deciso di modificare alcune specifiche tecniche sui Note 7 già prodotti e di riproporli agli utenti in una nuova edizione limitata.

Ecco che il nuovo Samsung Galaxy Note 7 si propone agli utenti con il medesimo design visto alla presentazione del prodotto durante settembre dello scorso anno ma con una batteria leggermente modificata. In questo caso il nuovo phablet dell'azienda mantiene un display da 5.7 pollici con risoluzione Quad HD e di matrice super AMOLED. Al suo interno viene posto il processore Octa-Core Exynos 8890 con clock da 2.6GHz e 4GB di RAM ed una GPU ARM Mali-T880. Lo storage interno è di 64GB che potranno comunque essere espanse con l'inserimento di una MicroSD. A livello multimediale invece abbiamo la presenza di una cam posteriore da 12MP ed una anteriore da 5MP.

L'unica differenza che troviamo rispetto al passato e defunto Note 7 è l'amperaggio della batteria che in questa nuova "Fan Edition" viene ridimensionata a 3.200 mAh contro i 3.500 mAh che erano invece stati posizionati nel Note 7 "originario". In questo caso dunque Samsung ha deciso di rimpicciolire la batteria in modo da non avere alcun tipo di problema nelle nuove untià che verranno vendute da 7 luglio ad un prezzo di circa 550€ solo in 400.000 unità e solo in Corea del Sud. Al momento non ci sono informazioni sull'arrivo del device anche in altri paesi.