Samsung Galaxy J7, Galaxy J5 e Galaxy J3 ufficiali: specifiche, disponibilità, in Italia

Samsung ha annunciato i nuovi dispositivi della celebre famiglia Galaxy J, tre smartphone che andranno ad ampliare la fascia medio-bassa e media del colosso sudcoreano a partire dalle prossime settimane. Il produttore si è assicurato in fase di progettazione che i nuovi dispositivi fossero il più possibili semplici nell'utilizzo quotidiano, sia sul piano del design con la tradizionale disposizione dei diversi tasti della scocca, sia sul piano delle prestazioni e dell'usabilità.

I nuovi smartphone sono al solito contrassegnati da un numero per stabilirne il posizionamento nel mercato: Galaxy J7 è il top di gamma della famiglia con un display Super AMOLED da 5,5 pollici Full HD (quindi risoluzoine 1920x1080 pixel) e 3 GB di RAM abbinati ad un processore Exynos 7870 proprietario (8-core Cortex-A53, stampato a 14nm). Sul fronte delle memorie troveremo 16GB espandibili, mentre il tutto verrà alimentato da una batteria da 3.600 mAh.

Sul piano delle specifiche tecniche Galaxy J7 è simile a Galaxy J5, eccezion fatta per il display che sul secondo modello è da 5,2 pollici a risoluzione HD (quindi solo 1280x720 pixel) e per la batteria che sul più piccolo è da 3.000 mAh. Entrambi utilizzano una fotocamera posteriore da 13 MP con flash, registrazione Full HD e obiettivo f/1.9. Sono diversi i moduli frontali: su Galaxy J7 troviamo una fotocamera da 13 MP con flash dedicato, mentre su Galaxy J5 avremo solo 5 MP.

Galaxy J7 (2017) Galaxy J5 (2017) Galaxy J3 (2017) OS Android 7.1 Nougat con UI Custom Processore Exynos 7870 Octa-core

@ 1,6 GHz Cortex-A53 Exynos 7570 Quad-core

@ 1,4 GHz Cortex-A53 RAM 3 GB 1,5 GB Display SAMOLED 5,5" SAMOLED 5,2" 5" Risoluzione 1920x1080 1280x720 1280x720 Storage 16 GB

Espandibili via microSD Fotocamere Retro 13 MP

Flash LED

Video 1080p 5 MP

Flash LED

Video 1080p Fronte 13 MP

Flash LED 5 MP 2 MP Extra 4G LTE

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 4.2

GPS

NFC

FM Radio

Sensore impronte

USB Type-C 4G LTE

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 4.2

GPS

NFC

FM Radio

Sensore impronte

microUSB 4G LTE

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 4.2

GPS

NFC

FM Radio

microUSB Batteria Li-Ion 3.600 Li-Ion 3.000 Li-Ion 2.600

Nella nuova serie solo il top di gamma adotterà il nuovo connettore USB Type-C reversibile, mentre Galaxy J5 e Galaxy J3 avranno il tradizionale microUSB 2.0. Tutti i nuovi modelli adotteranno Android in versione Nougat già al primo avvio, personalizzato ovviamente con l'interfaccia utente Samsung proprietaria. Galaxy J3 è l'entry-level della nuova famiglia di dispositivi sudcoreani, e si caratterizza per un display da 5 pollici a risoluzione HD, anch'esso SuperAMOLED.

Sarà meno potente degli altri due nuovi arrivati nella famiglia, per via di un processore da "soli" 4-core integrati con 1,5 GB di RAM. La fotocamera sarà in questo caso da 5 megapixel, mentre per i selfie ci si dovrà affidare ad un modulo con sensore da 2 megapixel. Galaxy J7 e Galaxy J5 potranno sfruttare un sensore posizionato frontalmente all'interno del tasto Home, mentre su Galaxy J3 non verrà fornita alcuna soluzione hardware per lo sblocco in sicurezza del terminale.

Disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy J5 sarà il primo ad arrivare in Italia, a giugno ad un prezzo di 299 Euro. A seguire arriveranno Galaxy J7 e Galaxy J3, esattamente a luglio, rispettivamente a 349 e 229 Euro. I tre modelli saranno disponibili nel nostro paese in tre colorazioni differenti: Black, Gold e il nuovo Blue Silver.

Ha commentato così l'arrivo dei nuovi prodotti Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia: "Quella dei Galaxy J è sempre stata una delle nostre gamme di prodotto più popolari e vendute in Europa. Oggi stiamo rivoluzionando questa famiglia di smartphone, siamo certi che il design migliorato, l’incredibile qualità della fotocamera e le prestazioni elevate dei nuovi Galaxy J ci consentiranno di offrire a quanti sono alla ricerca di uno smartphone potente,dal design ricercato e semplice da utilizzare un prodotto oggi unico sul mercato".