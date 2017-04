Samsung Galaxy J7 al miglior prezzo del web su eBay: 179,00 Euro!

La famiglia di smartphone Galaxy J di Samsung rappresenta la fascia bassa e medio-bassa, pur non facendo mancare agli utenti alcune caratteristiche importanti. Si fondano su un design curato e materiali ricercati, e anche un display SuperAMOLED luminoso e di sicuro impatto visivo. Il modello di punta della famiglia è il J7, che si caratterizza per un display da 5,5 pollici a risoluzione HD e uno spessore ridotto in meno di 8 millimetri. Al momento in cui scriviamo è possibile acquistare lo smartphone su eBay al prezzo più basso del web. Per farlo clicca qui .

È adesso possibile acquistare Samsung Galaxy J7 a € 179 su eBay, al miglior prezzodel web. Per farlo clicca qui

Samsung Galaxy J7 è uno smartphone a basso costo spesso solamente 7,8 millimetri grazie all'uso del metallo per il frame laterale. L'ampio display da 5,5 pollici HD utilizza la tecnologia SuperAMOLED che consegna angoli di visione molto elevati abbinati ad un rapporto di contrasto prossimo ad infinito. Questo si traduce in neri eccezionalmente profondi dal momento che la tecnologia spegne del tutto i pixel in presenza di nero e non si basa su una retroilluminazione separata come avviene con i più tradizionali pannelli LCD. Samsung usa la stessa tecnologia, ovviamente in maniera più curata e rifinita, anche sui propri top di gamma delle famiglie Galaxy S e Galaxy Note.

Lo smartphone adotta un processore octa-core supportato da 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage integrato, espandibili fino ad un massimo di 256 GB di storage attraverso una micro-SD esterna, mentre la batteria è rimovibile e vanta un amperaggio di 3.000 mAh. Galaxy J7 supporta inoltre una nutrita selezione di opzioni di connettività: non manca il supporto a Wi-Fi 802.11n con Hotspot, a Bluetooth 4.1 con tecnologie A2DP, a GPS con GLONASS. Il dispositivo integra anche una Radio FM, dispone una porta da 3,5 millimetri per auricolari e microfoni esterni e può essere collegato via NFC ad altri dispositivo. Galaxy J7 è infine compatibile con le reti 4G LTE.

Samsung Galaxy J7 si rivolge soprattutto ad un pubblico giovane, anche grazie al comparto fotografico che - nonostante il prezzo di listino - è particolarmente curato. La fotocamera principale installata posteriormente utilizza un sensore da 13 Megapixel con auto-focus e obiettivo con apertura di diaframma f/1.9. Il modulo principale viene inoltre coadiuvato da un flash a LED per gli scatti in condizioni di scarsa luminosità e può registrare alla risoluzione Full HD a 30 fotogrammi al secondo. Per selfie e videochiamate ci si può affidare al modulo frontale da 5 megapixel con obiettivo f/2.2, anch'esso supportato da un flash dedicato rivolto verso verso il volto dei soggetti.

Altri dettagli su Samsung Galaxy J7 si trovano qui.