Samsung Galaxy A5 (2018): ecco i render delle custodie che svelano importanti novità

Samsung potrebbe molto presto presentare la nuova linea A dei Galaxy. Dopo aver messo in commercio i vari top di gamma quali Galaxy S8 e S8+ ma anche il nuovo Galaxy Note 8, ecco in arrivo anche il nuovo Galaxy A5 che nella sua versione 2018 potrebbe cambiare aspetto ma soprattutto alcune caratteristiche che sono state svelate grazie ad alcuni nuovi render delle custodie del nuovo smartphone.

La fonte delle immagini risulta essere cinese e purtroppo non al momento ufficiale anche se nella maggior parte dei casi si rivelano comunque fondate. In questo caso le immagini permettono di capire quale potrebbe essere l'aspetto del nuovo smartphone di casa Apple che sembra riprendere molti degli aspetti introdotti da Samsung con i propri nuovi top di gamma. In questo caso è possibile osservare sulla parte posteriore un largo foro della fotocamera che potrebbe dunque rivelarsi anche doppia proprio come già avvenuto per altri device sempre dell'azienda. In questo caso sarebbe un cambiamento decisamente importante per l'azienda che per la prima volta andrebbe a posizionare una dual cam su di uno smartphone non top di gamma permettendo dunque anche agli utenti che non vogliono spendere patrimoni di ottenere prestazioni fotografiche importanti.

Possibile anche la presenza del pulsante per l'attivazione di Bixby che in questo caso confermerebbe una novità altrettanto importante per quanto concerne la serie A di Samsung. L'assistente virtuale dunque potrebbe fare la sua comparsa anche su smartphone di fascia media permettendo la diffusione capillare per il futuro ed una integrazione a molti futuri smartphone dell'azienda.

Per il resto purtroppo non si conoscono altre informazioni in merito all'hardware che il nuovo Galaxy A5 (2018) potrà possedere ma è lecito attendersi dei cambiamenti importanti anche per quanto concerne il design con un aspetto sicuramente vicino a quanto visto con la nuova generazione dei Galaxy S e Note. La possibile presentazione del nuovo smartphone potrebbe avvenire nei primi mesi del prossimo anno ed è dunque lecito attendersi nelle prossime settimane novità su possibili foto rubate della nuova serie Samsung.