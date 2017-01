Samsung Galaxy A3, A5, A7 (2017) ufficiali e resistenti ai liquidi: ecco le specifiche tecniche

Samsung ha annunciato i nuovi smartphone della famiglia Galaxy A, composta da dispositivi di fascia media che prendono in prestito la bella estetica dei top di gamma coreani. Il form factor è molto simile a quello dei Galaxy S, così come i materiali utilizzati: vetro per la scocca posteriore e metallo per il frame. I nuovi Galaxy A3, A5 e A7 (2017) riprendono stile e nomenclature dei predecessori e si differenzano soprattutto per le dimensioni del display, tutti AMOLED.

Galaxy A3 ha un processore octa-core da 1,6GHz non meglio specificato nei comunicati rilasciati e un display da 4,7 pollici a risoluzione HD. È il più piccolo della famiglia e conta 2GB di memoria RAM più 16GB di storage integrato, comunque espandibile attraverso una microSD fino ad un massimo di 256GB. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel, mentre quella frontale da 8, ed entrambe utilizzano luminosi obiettivi con apertura di diaframma f/1.9.

Come al solito il piccolo della famiglia conta le differenze maggiori nelle specifiche tecniche. Galaxy A5 e Galaxy A7 hanno display rispettivamente da 5,2 e 5,7 pollici, entrambi Full HD, ma un'architettura hardware sostanzialmente identica. Il processore è un octa-core da 1,9GHz supportato in entrambi i casi da 3GB di RAM e 32GB di storage integrato, anche qui espandibile fino a 256GB. Entrambi utilizzano fotocamere da 16 MP, sia posteriormente che frontalmente.

I tre dispositivi utilizzano connettori USB Type-C, ma solo Galaxy A5 e Galaxy A7 supportano la tecnologia Fast Charge di Samsung per la ricarica rapida. Rispetto ai predecessori le novità vertono soprattutto sulle nuove fotocamere, soprattutto quella frontale, con risoluzioni più elevate e una maggiore capacità al buio secondo la compagnia, mentre spicca la certificazione IP68 per la resistenza ai liquidi e alle polveri. Caratteristica molto interessante sulla fascia media.

Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 (2017) Galaxy A7 (2017) OS Android 6.0.16 Android 6.0.16 Android 6.0.16 Display SuperAMOLED 4,7" SuperAMOLED 5,2" SuperAMOLED 5,7" Risoluzione HD (720p) FHD (1080p) FHD (1080p) Processore Octa-core 1,6 GHz Octa-core 1,9 GHz Octa-core 1,9GHz RAM 2 GB 3 GB 3 GB Storage 16 GB espandibile 32 GB espandibile 32 GB espandibile Fotocamere 13 MP f/1.9

8 MP f/1.9 16 MP f/1.9

16 MP f/1.9 16 MP f/1.9

16 MP f/1.9 Connettività LTE Cat. 6

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

NFC

USB Type-C

Lettore impronte

IP68 LTE Cat. 6

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

NFC

USB Type-C

Lettore impronte

IP68 LTE Cat. 6

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

NFC

USB Type-C

Lettore impronte

IP68 Batteria 2.350 mAh 3.000 mAh 3.600 mAh Dimensioni 135,4 x 66,2 x 7,9 146,1 x 71,4 x 7,9 156,8 x 77,6 x 7,9

Gli smartphone arriveranno in Russia entro la fine del mese di gennaio, con la disponibilità che si espanderà presto anche in altri mercati europei. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma è prevedibile che non saranno troppo diversi dai modelli di attuale generazione al loro lancio.