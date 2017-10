Samsung Galaxy A 2018: nuove conferme sul display ''Infinity''

I nuovi Samsung Galaxy serie A del 2018 potrebbero realmente possedere un "Infinity Display". L'indiscrezione giunge come conferma dal giornalista Murtazin che in un proprio tweet si allinea a quanto era stato delineato precedentemente dei mesi scorsi sulla volontà da parte dell'azienda sudcoreana di "arricchire" anche i più piccoli serie A dei Galaxy del nuovo display a tutto schermo.

In questo caso le parole del giornalista Murtazin dichiarano apertamente come i nuovi Galaxy A 2018 si proporranno al pubblico con un pannello dal form factor 18:9 e non solo visto che la nuova linea di smartphone potrebbe addirittura introdurre il doppio sensore fotografico già visto nel Note 8 di Samsung. Proprio sulla presenza della fotocamera con doppio sensore però non ci sono conferme da altre fonti e l'apparizione delle ipotetiche cover del nuovo Galaxy A5 2018 sembrerebbe ipotizzare piuttosto la presenza di un sensore per le impronte digitali posto al di sotto del singolo sensore fotografico.