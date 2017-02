Samsung Exynos 8895, ufficiale il SoC di Galaxy S8: a 10nm con supporto al 4K a 120fps

I primi rumor su Exynos Series 9 8895 sono emersi lo scorso anno, quando si parlava di un processo produttivo FinFET a 10-nm per il cuore di Galaxy S8. Samsung ha adesso annunciato ufficialmente il microchip, proprio a pochi giorni dall'inizio del Mobile World Congress, confermando alcune delle voci che circolavano negli ultimi periodi. Il nuovo SoC sarà molto probabilmente quello integrato sul prossimo top di gamma della società.

Il microprocessore è di fatto stampato a 10-nm, ed è il primo dei coreani ad annoverare questa caratteristica. La versione precedente si fermava infatti a 14-nm, con la novità che dovrebbe apportare vantaggi soprattutto sul fronte energetico e su quello del calore prodotto, quindi di riflesso anche su quello prestazionale. Sulla carta il nuovo processore dovrebbe offrire il 27% di prestazioni in più abbinate al 40% di consumo energetico in meno rispetto al modello da 14-nm.

Il nuovo SoC è anche il primo ad integrare un modem gigabit LTE con supporto al 5CA (carrier aggregation), capace quindi di trasferire dati a 1Gbps in download (Cat. 16, 5CA) e 150Mbps in upload (Cat. 14, 2CA). Il processore fa uso di un'architettura Samsung custom per quattro degli otto core presenti, mentre i restanti quattro sono ARM Cortex-A53 tradizionali; anche la GPU è di ARM, modello Mali-G71. Grande attenzione è stata prestata alle nuove tecnologie.

Il microprocessore è stato infatti progettato per gestire in maniera efficace gli algoritmi di machine learning (quindi l'IA) in locale grazie alla tecnologia Samsung Coherent Interconnect, mentre è garantito il supporto per visori VR dalla risoluzione 4K. Exynos Series 9 8895 è compatibile con la registrazione e la riproduzione di video alla risoluzione a 4K fino ad un massimo di 120 fotogrammi al secondo ed ha un'unità separata per le funzioni legate alla sicurezza.

Integrato nel SoC troviamo anche una Vision Processing Unit (VPU), un'unità specifica che svolge calcoli ottimizzati per il tracciamento degli oggetti "osservati" dalla fotocamera. Le caratteristiche del SoC potrebbero anticipare quelle che saranno le novità del nuovo top di gamma di Samsung: i coreani continueranno a puntare su realtà virtuale ed aumentata, impegnandosi inoltre in maniera profonda negli ambiti IA e sicurezza attraverso i vari sensori presenti (impronte, iride).

Galaxy S8 potrebbe essere annunciato alla fine del mese di marzo, ma è probabile che se ne parlerà anche al Mobile World Congress. Fra le caratteristiche del dispositivo avremo anche un design con cornici ridotte ai minimi termini e schermi più grandi nelle stesse dimensioni dei predecessori.