Samsung: ecco come l'azienda realizzava i test intensivi sulle batterie dei Galaxy Note 7

La vicenda sulle esplosioni dei Samsung Galaxy Note 7 si è conclusa definitivamente durante la giornata di ieri quando proprio l'azienda sudcoreana ha realizzato una conferenza stampa in cui ha voluto delineare nel dettaglio quali fossero state le cause che hanno portato alcune unità dei propri dispositivi ad esplodere improvvisamente. Come era plausibile il motivo delle autocombustioni è riconducibile alle batterie che sono state realizzate male sia nei primi che nei successivi lotti.

Le indagini che hanno permesso all'azienda di capire come mai le batterie di alcuni Galaxy Note 7 prendevano fuoco improvvisamente, sono state lunghe e decisamente dispendiose per Samsung che ha dovuto improntare dei veri e propri laboratori in cui poter testare migliaia e migliaia di Note 7 sotto carica e sotto stress. Proprio questi laboratori sono stati ritratti in alcune immagini distribuite in rete in cui è possibile osservare la moltitudine di phablet dell'azienda posti uno accanto all'altro.

Le foto mostrano una serie di armadietti in metallo aperti in cui sono stati posti migliaia di Note 7 collegati al proprio alimentatore e chiaramente in perfetto funzionamento. Gli armadietti sono stati costruiti appositamente per questi test e posseggono nella parte alta una cappa per risucchiare l'eventuale fumo causato da una possibile esplosione di uno dei Note 7 posto sotto stress. Ma non è tutto visto che alla base di questi armadietti prendono posizione anche dei piccoli estintori da utilizzare in caso appunto di autocombustione.

Le altre immagini permettono di capire la grandissima quantità di dispositivi posti in esame da Samsung che ha voluto chiarire nel dettaglio il motivo delle esplosioni accidentali dei suoi nuovi phablet cercando di non ripetere più i possibili errori in fase di progettazione o nella scelta di un componente piuttosto che un altro. La fonte che ha rilasciato le immagini ha voluto anche ribadire il fatto che i test sui Note 7 sono stati realizzati seguendo uno schema di otto fasi che includono ispezioni sulla durabilità, sulla ricarica, sulle ispezioni a livello visivo e tramite raggi X nonché molti altri.

Insomma Samsung non vuole ripetere gli errori fatti con i Galaxy Note 7 ed è pronta a cambiare il suo modo di lavorare proprio per riuscire a salvaguardare i propri clienti da qualsiasi pericolo connesso con un semplice smartphone. In questo caso la debacle avuta con i Note 7 non può che aver "giovato" al colosso sudcoreano almeno da questo punto di vista e di certo i prossimo Galaxy S8 e Galaxy Note 8 non potranno che essere progettati e realizzati in maniera più che minuziosa a discapito di tempi più lunghi o a costi leggermente superiori.