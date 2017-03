Samsung conferma: i Galaxy Note 7 ricondizionati torneranno sul mercato

Smaltire in maniera ecologica milioni di dispositivi sospesi dalla vendita potrebbe non essere una mossa saggia dal punto di vista economico. Ed è proprio per questo che a pochi giorni dal lancio dei nuovi Galaxy S8 e Galaxy S8+ Samsung ha confermato che intende rimettere in vendita i Galaxy Note 7 in veste ricondizionata. I vertici della compagnia hanno consultato le autorità di regolamentazione e la domanda locale prima di giungere a questa conclusione.

Qualche mese fa la notizia era trapelata in via non ufficiale, mentre nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte della compagnia. I Galaxy Note 7 ricondizionati avranno una batteria significativamente più piccola rispetto ai modelli originali, con capacità che varieranno dai 3.000 ai 3.200 mAh, rispetto ai 3.500 mAh del modello rilasciato lo scorso agosto. Una mossa obbligata considerando che proprio la batteria aveva causato tutti i problemi di Galaxy Note 7.

Nei magazzini della compagnia ci sono attualmente ben 2,5 milioni di Galaxy Note 7 restituiti dai legittimi proprietari in virtù di un'enorme campagna di richiamo terminata con la sospensione definitiva delle vendite dello smartphone. Samsung ha bisogno di recuperare le perdite finanziarie dovute alla produzione e al lancio del dispositivo, cercando di evitare le onerose procedure di smaltimento. Non sono ancora stati confermati i mercati che accetteranno i nuovi modelli.

Da escludere gli Stati Uniti e probabilmente molti altri paesi occidentali che hanno già posto diversi ban sull'uso del dispositivo in determinati ambienti sensibili (ad esempio sui voli), mentre le indiscrezioni delle scorse settimane parlavano di un'iniziativa rivolta ai mercati emergenti come India e Vietnam. Le componenti delle unità che non verranno vendute (semiconduttori e moduli fotografici, ad esempio) saranno invece utilizzate per effettuare test di diversa natura.

Samsung assolderà inoltre compagnie dedicate all'estrazione di metalli preziosi (rame e oro) dai dispositivi che rimarranno nei magazzini. Al momento non sappiamo quali saranno i volumi della nuova iniziativa, o a quale prezzo Samsung venderà i Galaxy Note 7 ricondizionati.