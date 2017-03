Samsung Bixby: ufficiale il nuovo assistente vocale del Galaxy S8 pronto a battere Siri e Google Assistant

Si chiama Bixby ed è il nuovo assistente virtuale di Samsung. Con ogni probabilità lo vedremo a lavoro sul nuovo Galaxy S8 e S8 Plus in arrivo il prossimo 29 marzo ma intanto l'azienda sudcoreana ha deciso di presentarlo in anticipo ai media e agli utenti per far capire di che pasta sarà fatto e soprattutto per creare quell'hype sul nuovo top di gamma andato scemando con le immagini rubate dello smartphone. Bixby se la dovrà vedere con i vari Google Assistant, Siri, Alexa e Cortana (anche se quest'ultima rimane un ricordo su dispositivi mobile) e per questo Samsung sembra aver cercato l'originalità nel crearlo e nel fargli fare cose diverse dagli altri.

Samsung non ha mai rinnovato completamente il suo assistente vocale e S Voice negli anni ha visto il sorpasso dei propri concorrenti rinnovati completamente lato software e con funzionalità sempre maggiori. Per questo con l'arrivo del nuovo Galaxy S8 in Samsung si è voluto cambiare e il rinnovamento è stato realizzato profondamente cercando di trovare un riscontro tra gli utenti che lo utilizzeranno. Per questo il nuovo Samsung Bixby possiede tre caratteristiche precise: consapevolezza del contesto, tolleranza cognitiva e completezza. Queste tre caratteristiche sono il fulcro degli assistenti vocali e a livello di utilizzo in Samsung si è cercato di raggiungere un livello superiore permettendo agli utenti di utilizzare Bixby per controllare con la voce l'intero smartphone, le applicazioni in ogni loro sottomenu ed anche come semplice compagno di avventure.

Come agirà Bixby? Il nuovo assistente virtuale di Samsung sarà presente nella maggior parte delle applicazioni di default del nuovo Galaxy S8 e questo le permetterà di essere sempre attiva nei confronti dell'utente. Ogni attività sull'applicazione potrà essere supportata da Bixby tramite il comando vocale. Una diversificazione netta rispetto alla concorrenza e che esplica in questo caso la caratteristica di completezza dichiarata precedentemente.

A rendere unico l'assistente virtuale di Samsung sarà anche la tolleranza cognitiva. Bixby, infatti, permetterà di completare i comandi vocali impartiti dall'utente anche se questi non saranno sempre precisi o standard. In questo caso l'algoritmo creato dagli ingegneri di Samsung va oltre a quello che solitamente fanno i vari Siri e Google Assistant permettendo dunque di rendersi un completamento del proprietario dello smartphone.

Infine la la consapevolezza del contesto sarà attuata da Bixby con la conoscenza delle abitudini, degli spostamenti, delle operazioni che l'utente realizzerà con il proprio smartphone. In questo caso l'assistente creato da Samsung permetterà in qualsiasi momento di adattarsi al contesto e di attivarsi quando ritenuto più opportuno per migliorare o semplificare le attività dell'utente bypassando in qualche modo la necessità di un input esterno obbligatorio.

La vita di Bixby oltretutto non sembra essere limitata al nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana in arrivo a fine mese. Se da un lato il comunicato asserisce al nuovo Galaxy S8, con addirittura la menzione ad un pulsante fisico presente sullo smartphone pronto ad attivare l'assitente vocale che in qualche modo pone dubbi sulla veridicità dei vari render visti finora, in azienda si pensa a Bixby anche sui nuovi smart TV, sui condizionatori e sugli elettrodomestici. Insomma l'era di Bixby come nuovo "compagno" di vita sembra pronta a svilupparsi al massimo e il Galaxy S8 sarà solo l'inizio.