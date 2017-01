Samsung Bixby: ecco come funzionerà l'assistente digitale sul nuovo Galaxy S8

Si chiamerà Bixby e sarà il nuovo assistente personale digitale del Samsung Galaxy S8 in arrivo. Sappiamo come Samsung abbia acquisito VivLabs, la startup creatrice di Siri per Apple e Viv, una nuova intelligenza artificiale, e che da quel momento in molti avessero confermato la presenza di un nuovo assistente virtuale nel prossimo top di gamma di Samsung basato proprio su Viv e su nuovi progetti. Ebbene anche la dirigenza dell'azienda sudcoreana ha confermato alcuni dettagli sulla volontà di inserire l'assistente sul nuovo smartphone top di gamma in arrivo e che questo si chiamerà Bixby.

Le novità che interessano Bixby sono quanto mai interessanti soprattutto per il suo lato tecnologicamente avanzato. Sì perché il nuovo assistente virtuale di Samsung sarà presente nella gran parte delle applicazioni native del nuovo Galaxy s8 e potrà dunque aiutare l'utente in molte attività quotidiane. Oltretutto, secondo le indiscrezioni, Bixby potrà avere accesso alla fotocamera del Galaxy S8 e dunque realizzare anche un servizio di ricerca visiva.

Direttamente all'interno dell'applicazione della fotocamera sarà presente un pulsante che permetterà l'attivazione di Bixby il quale utilizzerà le riprese per elaborare qualsiasi oggetto inquadrato ottenendo ogni tipo di informazione da poter utilizzare a posteriori. Oltretutto Bixby potrebbe vedere la sua integrazione anche in Samsung Pay Mini, ossia la versione ridotta del sistema d pagamento introdotto proprio dall'azienda sudcoreana. In questo caso l'assistente potrebbe aiutare l'utente durante i pagamenti online.

Lo sviluppo di Bixby è stato reso possibile, come detto, dall'acquisizione da parte di Samsung della Viv Labs, ossia una startup che da tempo stava sviluppando la propria intelligenza artificiale Viv. Uno sviluppo durato ben 4 anni in cui si è riusciti addirittura a raggiungere traguardi importanti come la possibilità di interagire con gli utenti con un linguaggio sempre più naturale. Samsung è ora pronta ad integrare il tutto nel proprio Galaxy S8, il quale secondo le indiscrezioni, non farà altro che da apripista. Sì perché l'azienda sudcoreana ha intenzione di integrare Bixby anche in altri dispositivi e soprattutto negli elettrodomestici permettendo agli utilizzatori di ottenere la migliore integrazione tra i vari prodotti.