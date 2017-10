Samsung: Always On Display su tutti gli smartphone della casa con Android Nougat. Ecco come senza root

Una delle funzionalità più utilizzate dagli utenti Samsung è senza dubbio il cosiddetto Always On Display ossia quel particolare sistema per il quale il display rimane attivo anche in stand-by permettendo la visualizzazione delle notifiche ma anche dell'orario o di altre informazioni. Purtroppo non tutti gli smartphone rilasciati da Samsung ne sono provvisti e dunque ecco che la community di XDA ha deciso di mettere a disposizione questa funzionalità tramite due semplici applicazioni anche a chi non l'ha di default nel proprio dispositivo dell'azienda sud coreana.

Samsung ha sempre negato la compatibilità con altri device che non fossero proprio gli ultimi nati nei top di gamma dai Galaxy S7 ed S7 Edge in poi. Eppure questa incompatibilità sembra essere solamente superficiale visto che uno sviluppatore indipendente ha realizzato una doppia applicazione capace proprio di replicare le medesime funzionalità dell'Always On Display di Samsung su tutti gli smartphone dell'azienda con a bordo Android Nougat. Sì l'unica necessità è quella di avere sullo smartphone la versione ufficiale del firmware di Google e installare le applicazioni appositamente create che prendono il nome di Always On Display e Always On Display Plugin Service.

Chiaramente basterà scaricare le applicazioni direttamente da questa pagina che altro non è che il thread creato su XDA dallo sviluppatore. Quindi installare manualmente i due APK i quali non fanno altro che attivare la funzione che Samsung ha sapientemente nascosto all'interno del codice di Android Nougat per i propri dispositivi. Una volta installate le app infatti basterà recarsi nelle impostazioni andando alla voce Display e abilitare l'Always On Display che farà bella mostra assieme a tutte le personalizzazioni che sarà possibile applicare.