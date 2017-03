Rimangono solo 3 giorni per ottenere la Gift Bag di Ulefone Power 2

Ulefone Power 2 sarà proposto in pre-vendita a partire dalla prossima settimana, e in previsione del suo debutto commerciale la compagnia ha preparato un'iniziativa attraverso la quale i primi acquirenti potranno ottenere un voucher per ricevere una Gift Bag. Questa sarà spedita insieme all'acquisto del dispositivo, ovviamente se si sceglie di acquistare il nuovo Ulefone Power 2.

Per ottenere la Gift Bag sarà sufficiente registrarsi alla promozione presente sul sito Ulefone ufficiale entro tre giorni, prima del lancio della fase di pre-vendita che avverrà il 27 marzo 2017. Dentro la Gift Bag ci saranno: una protezione in vetro temperato specifica per Ulefone Power 2, una custodia protettiva e uno stand per il telefono cellulare. Il vetro temperato non solo offre protezione 9H allo smartphone, ma difende gli occhi dell'utente filtrando le luci blu del display.

Il case in poliuretano termoplastico con texture a forma di diamante, conferisce un aspetto premium allo smartphone, ancor più delle classiche custodie trasparenti. Infine, lo stand per lo smartphone consente di posizionare stabilmente il dispositivo su un tavolo in modo da offrire ulteriori destinazioni d'uso oltre a quelle più tradizionali. Iscrivendosi alla pagina promozionale si ottiene il voucher, ma ricordiamo che può essere sfruttato solo con l'acquisto di Ulefone Power 2.

Nello specifico chi compra lo smartphone potrà richiedere l'applicazione del voucher nella procedura di acquisto e, in parallelo al lancio delle vendite del dispositivo, Ulefone proporrà anche un'iniziativa con cui regalerà il nuovo smartphone ad un fortunato utente.