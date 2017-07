RED, famosa per le sue videocamere, presenta uno smartphone che promette un display olografico

Il produttore di videocamere di fascia alta RED ha appena annunciato l'inizio di una sua nuova avventura nel settore degli smartphone, più precisamente in quello dedicato a dispositivi premium: il device si chiama Hydrogen One e tra le varie caratteristiche promette anche uno schermo olografico.

Nel comunicato stampa diffuso da Buzzword Hydrogen One viene presentato con un display da 5,7" basato su nanotecnologie, in grado di offrire “un'esperienza continuativa e lineare tra contenuti 2D tradizionali e contenuti multi-vista olografici dedicati al mondo 3D e dei giochi interattivi”.

Basato su sistema operativo Android, RED elenca una serie di altre funzioni mai viste su di un dispositivo mobile:

proprietary H3O algorithm in grado di convertire audio stereo e riprodurlo con un sistema multi dimensionale, un po' come avviene nelle cuffie 5.1

in grado di convertire audio stereo e riprodurlo con un sistema multi dimensionale, un po' come avviene nelle cuffie 5.1 new high-speed data bus per connettere svariati moduli di espansione, ipotizziamo come avviene per l'LG G5

per connettere svariati moduli di espansione, ipotizziamo come avviene per l'LG G5 red channel una piattaforma per creare e condividere file in formato .h4v, contenuti olografici 4-view o semplicemente videogame, app e documenti: una sorta di store proprietario

L'azienda dice che il telefono sarà disponibile nei primi mesi del 2018, ed attualmente lo si può trovare in preordine direttamente sul sito di RED: per la versione base in alluminio parliamo di un prezzo di lancio di 1.195 $ mentre per la variante in titanio (vero, non solo nel colore) bisogna sborsare 1.595 $.

RED gioca sicuramente tanto sul fattore innovazione, anche se quanto dichiarato è ancora tutto da chiarire per bene, infatti l'azienda specifica che la dotazione tecnica ed il design da qui alla consegna possono subire delle modifiche; precisa anche a chi interessato che “Dopo questo rilascio iniziale non saremo in grado di soddisfare tutti gli ordini in tempi brevi a causa di naturali limiti di produzione".

Tirando le somme, siamo davanti ad un prodotto che sicuramente viene enfatizzato molto offrendo alcuni spunti interessanti soprattutto a fini multimediali e pubblicitari; da queste prime informazioni ad arrivare a trarre delle gustose conclusioni però mancano ancora molti dettagli: per il momento quello che c'è di certo è che Hydrogen One sarà basato su sistema Android, particolari e contorni molto tech in linea con il design delle videocamere, connettore USB type C, uno slot di espansione microSD e il fedele, ma recentemente bistrattato, jack per cuffie.