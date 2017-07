Razer si prepara all'IPO e lavora a uno smartphone per giocatori

L'acquisizione di Nextbit da parte di Razer e la conseguente cessazione della vendita del Robin, lo smartphone orientato alla cloud di Nextbit, sembrano acquisire un senso alla luce delle ultime indiscrezioni che circondano l'azienda di Min-Liang Tan. Razer sarebbe infatti intenzionata a debuttare nel mercato degli smartphone con un prodotto destinato ai giocatori. Un progetto che richiede fondi, per raccogliere i quali Razer si starebbe preparando ad un'IPO da 5 miliardi di dollari.

L'acquisizione di Nextbit (della quale non sono stati resi noti i termini) è stata necessaria per Razer proprio per perseguire questo progetto: la società era infatti formata da ex-ingegneri di Google e HTC con una vasta esperienza nel campo.

Non è ancora chiaro come sarà realizzato lo smartphone, ma le indiscrezioni lo vorrebbero improntato al gaming "spinto" e questo potrebbe indicare una grande potenza di calcolo da un lato e la presenza di controlli fisici dall'altro.

È possibile che Razer opti per un design parzialmente modulare, simile a quello impiegato da Lenovo/Motorola per la sua serie Z; in questo modo l'azienda potrebbe offrire un prodotto dalle dimensioni compatte e in grado di rispondere alle variegate esigenze dell'utenza. Sarebbe indubbiamente interessante e curioso anche il caso in cui Razer optasse per un design a scorrimento come quello del Sony Xperia Play, progetto non molto fortunato ma indubbiamente peculiare.

Un ulteriore elemento potrebbe essere la possibilità di giocare a titoli resi disponibili in streaming, con una modalità simile a quella offerta da Sony con PlayStation Now o da NVIDIA con GeForce Now.

Dal momento che quest'espansione in un settore come quello degli smartphone, particolarmente complesso e ricco di competizione, richiede un investimento cospicuo, Razer starebbe preparandosi ad un'IPO che dovrebbe portare 5 miliardi di dollari nelle sue casse.

L'azienda singaporiano-americana dovrà offrire qualcosa di innovativo per risultare interessante agli occhi dell'utenza, dato che anche realtà di lungo corso come HTC e Sony non riescono a raccogliere frutti consistenti da questo settore.