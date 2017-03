Prossimi iPhone con PowerVR Furian e supporto al gaming 4K? Ma non prima del 2018

Alla base di ogni iPhone e delle loro performance elevate in ambito rendering tridimensionali troviamo da parecchi anni GPU PowerVR di Imagination Technologies. La società ha annunciato nelle scorse ore la nuova PowerVR Furian, un'architettura pensata per GPU mobile che promette miglioramenti considerevoli nelle prestazioni grafiche abbinate ad efficienza energetica aumentata. Furian potrebbe essere la base della GPU presente su molti smartphone di prossima generazione, e sarà probabilmente immancabile sui prossimi iPhone.

Stando ai dati rilasciati da Imagination Technologies PowerVR Furian offrirà un miglioramento delle performance nell'ordine del 70-90%, miglioramento che si vedrà nelle sessioni di gioco e non solo sui benchmark. L'architettura offrirà un'efficienza del 35% superiore per quanto riguarda i calcoli legati agli shader e un fill rate dell'80% più elevato rispetto ad una GPU Series7XT con l'attuale architettura Rogue a parità di frequenza di clock. La migliorata efficienza aumenterà di riflesso l'autonomia operativa degli smartphone con carichi pesanti dal punto di vista grafico.

PowerVR sarà in grado di gestire ambienti tridimensionali anche alla risoluzione 4K, caratteristica che rappresenterà la base fondante per l'implementazione in abbinamento a contenuti di gioco ad alta risoluzione e di riflesso anche per l'implementazione in soluzioni rivolte alla realtà aumentata e alla realtà virtuale: "Abbiamo creato Furian per rispondere ad una nuova tipologia di applicazioni emercenti, concentrandoci sulla scalabilità efficiente che permetterà di implementare la tecnologia su diverse varianti dei core Power IP".

Stando a quanto rivelato da Imagination Technologies le prime GPU basate su PowerVR Furian saranno annunciate a metà 2017 con la loro implementazione commerciale attesa però verso la fine del 2018.