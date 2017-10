Project Treble per Android e i driver sotto forma di applicazione

Project Treble è una delle più grandi novità introdotte in Android negli ultimi anni: è un modo per rendere modulare il sistema operativo e semplificare il processo di aggiornamento da parte dei produttori, separando il sistema vero e proprio dalle modifiche dei produttori stessi. Un primo assaggio di ciò è il fatto che i driver della GPU dei Pixel 2 sono installati come un'applicazione.

L'applicazione, chiamata "Pixel 2017 Graphics Driver", è installata nella partizione dedicata al produttore dell'hardware (Qualcomm, in questo caso) e può teoricamente essere aggiornata dal Play Store, senza quindi richiedere un aggiornamento del sistema.

Questo potrebbe portare a una situazione per certi versi simile a quella del mondo dei PC, dove è possibile aggiornare i driver periodicamente per introdurre modifiche anche sostanziali al comportamento della GPU. Questo sarebbe un cambiamento importante, poiché l'aggiornamento dei non necessiterebbe più di un aggiornamento OTA dell'intero sistema.

Questo cambiamento potrebbe inoltre facilitare il lavoro dei creatori delle ROM cucinate, che potrebbero trovare nella presenza dei driver sotto forma di applicazione una soluzione all'eterno problema del mancato rilascio dei sorgenti dei driver.

Come riporta XDA Developers, il supporto per questo tipo di procedura è presente per tutti gli smartphone che vengono lanciati con Android 8.0 Oreo, così come anche per alcuni dispositivi che riceveranno l'aggiornamento (come, ad esempio, il Huawei Mate 9).

In senso più ampio, questo cambiamento porta una maggiore modularità su Android facendo sì che il sistema possa ricevere un migliore supporto e rimanere più facilmente al passo con i cambiamenti.