Problemi con lo smartphone della nonna? Con Doro 8040 intervieni dal tuo iPhone o Android

Nel mercato dei telefonini dedicati alla popolazione più in là con l'età sono ancora i feature phone a farla da padroni. C'è una certa diffidenza da parte dei più anziani nei confronti dei più moderni smartphone, sia per la difficoltà di agire sul touchscreen su icone di piccole dimensioni, sia per l'eccessiva presenza di regolazioni e funzioni, che spesso portano a confusione o - peggio - a cambiamenti non desiderati di funzionalità importanti.

Molti però anche tra i più canuti vogliono restare al passo coi tempi: spesso fanno i loro primo passo nel mondo degli smartphone con un modello di seconda o terza mano, passato prima dalle tasche di figli o nipoti. Il risultato è spesso tragico: unite un dispositivo ormai vecchiotto e rallentato, alle capacità tecnologiche di un anziano per avere il quadro completo.

Prodotti dedicati sanno spesso essere più efficaci nel portare i 'senior' nel mondo delle comunicazioni digitali moderne. Doro è un marchio che è specializzato proprio in questo tipo di terminali ed è tappa fissa alle diverse fiere per capire quali sono le evoluzioni nel settore.

Quest'anno all'IFA di Berlino abbiamo incontrato il nuovo Doro 8040, smartphone Android che punta a essere facile da usare per l'anziano e strumento di monitoraggio per i suoi cari. Da un lato abbiamo un'interfaccia che abbandona i grossi pulsanti fisici visti in passato per lasciare più spazio al display, dove trovano posto icone ingrandite, con un'interfaccia semplificata e in grado di guidare anche i meno esperti nelle operazioni che agli avvezzi della tecnologia possono sembrare semplici, ma che per chi è nato nelle prime decadi del secolo scorso non risultano così immediate. Anche la configurazione del telefono è guidata passo passo, per evitare che i problemi inizino subito alla prima accensione.

Uno dei punti di forza di questo terminale risiede però anche nell'applicazione Doro Connect & Care, con la funzionalità My Doro Manager: con essa le persone autorizzate possono, da remoto e utilizzando il proprio smartphone Android o iOS, accedere alle principali regolazioni del telefono: se la nonna vi chiama e vi dice che non sente più la suoneria, l'audio delle chiamate o non vede il display perché è troppo scuro, ora potrete intervenire direttamente dal vostro cellulare, anche se siete in ufficio o in vacanza al mare. La novità di quest'anno è il supporto a TeamViewer, che porta il controllo remoto dello smartphone anche su PC.

Restano poi un punto fermo le funzionalità di contatto di una cerchia di persone fidate, in caso di bisogno o di emergenza. Doro 8040 sarà disponibile a partire da fine ottobre nei negozi al prezzo consigliato di € 229,99.