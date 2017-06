Problemi al display per OnePlus 5: tutto 'naturale' secondo la società

Da alcuni giorni gli utenti di OnePlus 5 lamentano alcuni problemi sul display delle proprie unità che la compagnia ha appena minimizzato. L'effetto che si palesa con alcune unità dello smartphone viene definito "jelly" e si verifica durante lo scrolling delle pagine (soprattutto orizzontale). C'è un intero thread su Reddit a riguardo, e ne parla anche un thread sul post ufficiale, ma il problema è stato notato solo da alcuni utenti con l'occhio allenato.

In sostanza lo scrolling sembra essere renderizzato con diverse tempistiche nelle diverse parti della schermata, dando vita ad una mancata sincronizzazione nell'animazione. Una sorta di "effetto tearing", ma fluido e progressivo, senza "scalettature" nell'immagine. Per questo molti utenti hanno iniziato a supporre che il problema derivasse dalla differenza nel refresh rate del display e nel frame rate della stessa animazione, che porta apparentemente ad una mancata sincronizzazione.

Per la società è tutto normale:

"OnePlus 5 utilizza lo stesso livello di qualità nelle componenti di tutti i prodotti OnePlus, fra cui il display AMOLED. Abbiamo ricevuto dei report da un piccolo numero di utenti che afferma di verificare a volte un fastidioso effetto visivo durante lo scrolling. È naturale e non ci sono differenze fra i display installati sulle diverse unità".

Insomma, tutto naturale e nessun problema per la società, che in passato si è comportata in maniera ambigua anche nell'affrontare i problemi insorti su altri suoi terminali. Con OnePlus 3 e 3T sono stati minimizzati i problemi di latenza, salvo poi presentare sotto banco dopo cinque mesi un update rivolto a correggerli, ed è probabile che se c'è una pezza software possibile anche sul nuovo modello questa verrà rilasciata in futuro senza troppi squilli di tromba.

Stiamo già provando un OnePlus 5 da alcuni giorni e abbiamo riscontrato il problema, e anche altre testate internazionali hanno riportato il difetto. Non è niente di estremamente preoccupante ma c'è, e di certo può dare fastidio in alcune circostanze a chi ha un occhio allenato e a chi pretende la perfezione. Vedremo come si comporterà OnePlus in questo caso, e soprattutto quanto sia realmente diffuso il fenomeno e se davvero sia presente solo su un numero limitato di unità.