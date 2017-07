Prime tracce di Google Assistant in italiano. In arrivo anche i Google Pixel 2 nel nostro paese?

Google Assistant potrebbe davvero arrivare anche in Italia e chissà magari anche i nuovi Google Pixel 2. E' quanto emerge da una pagina delle "Actions on Google" ossia i servizi di terze parti di Google Assistant che sono apparsi per la prima volta anche in italiano. Non possiamo parlare direttamente dunque dell'assistente vocale di Google che parla già la nostra lingua ma va da se che se i servizi di terze parti sono stati già aggiornati anche l'assistente è in procinto di arrivare in Italia e direi finalmente.

Il rilascio di Google Assistant è sempre stato molto difficile non solo nel nostro paese. Diciamo che in questo Google non semplifica mai i suoi progetti e l'assistente vocale è uno di questi. Capacità decisamente elevate parlando di intelligenza artificiale che messe sul campo possono realmente fare più dei vari Siri di Apple o Alexa di Amazon ma in tutto questo vi è la necessità di un algoritmo sempre in continua evoluzione e soprattutto in continuo aggiornamento soprattutto quando si parla di lingue supportate.

In questo caso abbiamo visto nel corso dei mesi l'arrivo di Google Assistant sugli smartphone Android con le sole lingue americano e tedesco mentre su Google Home si aggiunge anche il francese. Allo è il più ampio da questo punto di vista con inglese, francese, tedesco, hindi, giapponese, portoghese e spagnolo. Per il resto ancora nulla con la volontà da parte dell'azienda di Mountain View di rilasciare anche per altre lingue il suo assistente almeno stando a quanto dichiarato durante il Google I/O 2017.

Ecco dunque la possibilità che tutto questo possa avverarsi quanto prima con la comparsa della nostra lingua, come detto, sulle pagine delle "Actions on Google" sintomo che realmente qualcosa sta cambiando. Oltretutto la speranza che sta chiaramente nascendo in queste ore è quella di poter vedere anche nel nostro paese, e direi finalmente, l'arrivo dei Pixel di seconda generazione che dovrebbero essere presentati da Google alla fine dell'estate e che nella loro prima generazione erano stati relegati solo ai paesi americani e a pochi altri in Europa.

Chissà che in questo caso dalle parti di Mountain View si sia capito che smartphone marchiati Google sono sempre piaciuti agli utenti italiani e che di certo la loro nuova comparsa non potrebbe che essere accompagnata con grande clamore.