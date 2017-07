Preparatevi alla pubblicità su Facebook Messenger, anche sulla Home

Il periodo di prova delle pubblicità sulla Home di Facebook Messenger deve essere andato come sperato, visto che dopo la beta lanciata in Thailandia e Australia la compagnia ha deciso di rilasciare gli "ad" in tutto il mondo. Stando a quanto scrive VentureBeat, è probabile che il flusso della schermata principale dell'app di messaggistica sarà spezzato da post sponsorizzati. Quando? In base a quanto noto sino ad oggi è questione di mesi, entro la fine del 2017.

Come avviene già sull'app principale di Facebook e su Instagram la pubblicità su Messenger sarà mirata in base ai gusti stimati degli utenti. Quella sulla Home non sarebbe la prima pubblicità nel client di messaggistica, dal momento che le aziende possono già mandare contenuti sponsorizzati agli utenti da cui in precedenza erano state contattate. Stan Chudnovsky di Facebook ha dichiarato: "La pubblicità non è tutto, ma è il modo principale in cui monetizziamo oggi".

"Ci sono altri modelli di business che stiamo considerando, tuttavia girano tutti intorno alla pubblicità in un modo o nell'altro". Questa è una grande opportunità non solo per Zuckerberg e la sua compagnia, ma anche per le aziende che parteciperanno e sfrutteranno attivamente la possibilità. A maggio Facebook aveva ridisegnato Messenger per spingere nuovamente il focus dell'app sulla messaggistica e sulla comunicazione, spostando dalla Home le feature meno centrali.

Le pubblicità sulla Home di Facebook Messenger verranno rilasciate "lentamente", secondo Chudnovsky: "Al momento non sappiamo quando tutti gli utenti riusciranno a vedere i nuovi contenuti sponsorizzati visto che il roll-out verrà stabilito sulla base dei dati e del feedback che otterremo". Espandendo la funzione Facebook potrà capire se la stessa sarà gradita o addirittura odiata dagli stessi utenti, e se effettivamente porterà un flusso di cassa giustificabile.

Se invece i post sponsorizzati sulla Home saranno inutili e semplicemente un fastidio è probabile che la compagnia rimarrà ancorata esclusivamente ai metodi di monetizzazione già sfruttati oggi. E per chi odia qualsiasi scocciatura a parte le feature legate alla comunicazione c'è sempre Messenger Lite.