Powerbank? Almeno che sia simpatico: ecco i migliori su Amazon

Al giorno d'oggi tutti hanno un powerbank. Spesso si tratta di scatolotti anonimi, belli esteticamente quanto il trasformatore del vostro PC. A volte però qualcuno dei vostri amici tira fuori dallo zaino o dalla borsetta una batteria esterna che si stacca dalla massa: la faccia di un panda, un biscottone, un personaggio di Star Wars.

Chissà dove l'avrà comprato? La risposta è al 99% - "Su Amazon!". E in effetti proprio in questi giorni potete approfittare di alcuni sconti su powerbank dalle fogge molto particolari, che uniscono estetica ad accumulatori in grado di fornire energia a tutti i vostri apparecchi, dallo smartphone alle cuffie, dall'auricolare al tablet, passando per lo smartwatch e la fitness band.

Qui sotto ve ne segnaliamo alcuni tra i più carini e sbarazzini, senza trascurare la capacità della batteria.