Pixel Launcher: Google dice addio al tasto di ricerca e torna alla barra

Alcuni utenti del Google Pixel hanno visto apparire improvvisamente sul proprio smartphone l'ormai dimenticata barra di ricerca di Google che era stata abbandonata dall'azienda di Mountain View durante l'introduzione dei nuovi top di gamma, Pixel e Pixel XL, a favore del nuovo pulsante laterale che permetteva comunque la ricerca immediata di contenuti. Ora, l'azienda, sembra essere tornata suoi suoi passi forse dopo aver sentito qualche lamentela di troppo dai propri utenti o forse per una propria volontà di ritorno alle origini.

Di fatto, come segnalato ad Android Police, il Pixel Launcher che permette di ottenere un'interfaccia minimale e praticamente stock sul proprio smartphone Android ha modificato negli ultimi giorni la sua configurazione con il pulsante in alto a sinistra della ricerca visto nei nuovi Pixel di Google, con la "vecchia" o comunque classica barra delle ricerche che negli anni ha fatto la storia degli smartphone del robottino verde. In questo caso il motivo sembra non essere per nulla chiaro e in rete ci si è sbizzarriti ad ipotizzare un ritorno alle origini o magari un cambiamento da parte di Google asserendo ad alcune lamentele degli utenti.

Di fatto alcuni Pixel e Pixel XL hanno ad oggi la "vecchia" barra delle ricerche e il suo posizionamento random potrebbe comunque significare anche un mero senso di test da parte di Google. Nessuna informazione giunge dall'azienda di Mountain View che come sappiamo molto spesso realizza cambiamento sul proprio sistema operativo senza avvertire gli utenti che si ritrovano novità o, come in questo caso, ritorni al passato.