Per il Singles' Day in arrivo grandi sconti sugli smartphone Blackview

Il Singles' Day nasce per iniziativa degli studenti dell’Università di Nanchino, da un’idea molto semplice: dedicare una giornata alle persone single usando come simbolo i quattro 1 della data prescelta ossia l'11 novembre. Dal 2009 si decise di proporre una serie di sconti in molti negozi online proprio per festeggiare la giornata e da allora la festa dei Single è contornata da promozioni in tutto il mondo asiatico. Anche Blackview sta preparando al meglio la grande giornata di shopping online e ha deciso di promuovere con sconti importanti i suoi smartphone tra cui i nuovi BV8000 Pro, il Blackview S8 o anche altri device.

Il Blackview BV8000 Pro è uno smartphone rugged ossia resistente agli urti come anche all'acqua e alla polvere. A livello hardware il device possiede un display da 5 pollici Full HD di tipo IPS con risoluzione di 1920x1080 pixel mosso da un processore MediaTek Helio P25 Octa-Core con clock a 2.6GHz. A tutto questo si aggiungono 6GB di RAM, uno storage interno pari a 64GB, un comparto multimediale con fotocamera posteriore principale da 16MP ed una anteriore da 8MP ed Android 7.0 Nougat. Il Blackview BV8000 Pro viene venduto proprio per la festa del Singles' Day ad un prezzo a partire da 226.36€.

Interessante anche il Blackview S8 che vede la presenza di un pannello anteriore border-less offerto ad un prezzo scontato del 50% ad un prezzo di 153.93€. Per ottenere lo sconto basterà essere tra i primi ad acquistarlo durante la giornata dell'11 novembre. Ricordiamo come il Blackview S8 sia in possesso di un display da 5.7 pollici HD+ IPS con risoluzione 1140x720 pixel e form factor 18:9 quindi un processore MediaTek MT6750T Cota-Core con clock da 1.5GHz. A questo si aggiungono 4GB di RAM, uno storage da 64GB, fotocamera posteriore ed anteriore da 13MP e Android 7.0 Nougat.

Oltre a questo Blackview offre anche altre sorprese per gli utenti che avranno la possibilità di vincere buoni e premi sempre nella giornata del Singles' Day visitando direttamente questa pagina e quella del Festival Blackview con altri prodotti in sconto su AliExpress.