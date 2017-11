Per il Double 11 le migliori offerte nella storia di Geekbuying

Il Singles' Day è una ricorrenza molto sentita in Cina, soprattutto da parte dei vari rivenditori che propongono offerte esaltanti al fine di bissare il successo degli anni precedenti. La ricorrenza cade ogni anno l'11 novembre (11/11), e la scelta della data non è casuale visto che è formata solo da "1", il numero perfetto per celebrare l'importanza dell'individuo in quanto tale. Fra i tanti, anche Geekbuying scende in campo con promozioni diverse, offrendo sconti fino al 90% e prodotti proposti a partire da 0,11 dollari con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 5 dollari. E questo non solo l'11 novembre, visto che la promozione durerà dall'8 al 15 novembre.

Le offerte qui di seguito sono valide solo con l'inserimento dei relativi coupon, che hanno una scadenza. Inoltre, le offerte permangono fino all'esaurimento delle scorte

Per vedere tutte le offerte di Geekbuying per il Singles' Day clicca qui

Xiaomi Mi A1 - Compralo su Geekbuying Coupon: PAYPAL



Xiaomi Mi A1 è uno smartphone con processore octa-core Qualcomm Snapdragon e display da 5,5 pollici. Il sistema operativo è Android One, mentre le due fotocamere sono rispettivamente da 5MP (frontale) e da 12MP (posteriore). Dispone di 4 GB di RAM e di 64 GB di memoria di archiviazione. Rivestimento in Full Metal

Xiaomi Huami Bip Lite - Compralo su Geekbuying Coupon: PAYPAL



Xiaomi Huami Bip Lite è uno smartwatch per sportivi con connettività Bluetooth 4.0, GPS e autonomia fino a 45 giorni in standby. Il touch screen capacitivo da 1,28 pollici opera alla risoluzione 176 x 176 pixel. Il dispositivo gode della certificazione iP68 in termini di resistenza all'acqua.

Xiaomi Redmi Note 4X - Compralo su Geekbuying Coupon: PAYPAL



Xiaomi Redmi Note 4X: smartphone con display da 5,5 pollici con risoluzione FullHD, memoria di 4GB e archiviazione pari a 64 GB. Equipaggia il processore Helio X20 MT6797 ed è dotato di tecnologia Touch ID. La batteria è da 4100mAh.

Xiaomi Redmi 4X - Compralo su Geekbuying Coupon: PAYPAL



Xiaomi Redmi 4X gode di un display FullHD da 5 pollici ed equipaggia il processore octa core Qualcomm Snapdragon 435 con 3 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione a disposizione dell'utente è di 32 GB, mentre la batteria di 4100mAh. Metal Body