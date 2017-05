PayPal Carica: ecco l'applicazione per ricaricare i telefoni cellulare su iOS e Android

PayPal presenta Carica: un nuovo metodo per rendere ancora più semplice ed immediata la ricarica, con tutti gli operatori mobile, sui telefoni cellulari. Sarà possibile utilizzarla con Vodafone, TIM, 3 Italia e anche Wind scaricando direttamente l'applicazione specifica realizzata sia per iOS che per Android. Il sistema è stato pensato in modo tale da facilitare l'annosa operazione di ricarica della propria ricaricabile, eliminando passaggi inutili presenti magari con Home Banking o con tabaccherie. Interessante come il nuovo servizio si proponga agli utenti totalmente gratuito in entrambe le direzioni, ossia sia per l'utente che richiede ma anche per l'utente che eroga il credito.

Come funziona la nuova PayPal Carica? Il sistema risulta davvero semplice. Una volta scaricata l'applicazione, che gli utenti potranno già trovare sul Play Store per gli smartphone Android ma anche su AppStore per chi possiede iPhone o iPad, il richiedente potrà inviare ad uno dei propri contatti la richiesta di ricarica indicandone il valore e l'operatore telefonico. A questo punto il contatto che riceve la richiesta potrà modificare il valore e accettare o meno di erogare il credito che verrà prelevato dal proprio conto PayPal senza alcun costo aggiuntivo.

E' chiaro il vantaggio di utilizzare un sistema del genere soprattutto in casi di emergenza magari quando ci si trova con il credito esaurito all'estero o magari fuori casa. Tramite l'applicazione, gli utenti, potranno sempre avere sotto controllo lo storico delle ricariche in modo tale da valutare ogni singola operazione. Oltretutto per la richiesta di una ricarica l'utente non avrà l'obbligo di avere un conto PayPal, un vantaggio notevole rispetto ad altri sistemi grazie al quale sarà possibile l'utilizzo soprattutto nelle famiglie dove i figli potranno richiedere la ricarica al proprio cellulare direttamente con l'applicazione.

PayPal cerca di semplificare la gestione del denaro e dopo aver introdotto un sistema divenuto ormai comodo, sicuro e soprattutto veloce, continua nella ricerca di aiutare gli utenti ad utilizzare al meglio la tecnologia soprattutto negli acquisti digitali che in Italia stentano ancora a prendere veramente piede rispetto al classico acquisto fisico. Pagare i biglietti aerei, ferroviari, dei trasporti urbani ma anche pagare la spesa o magari scambiare denaro con amici o parenti deve divenire un qualcosa di intrinseco alle attività quotidiane di tutti.