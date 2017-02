Patch di sicurezza di febbraio per Android disponibile al download via OTA e factory image

Google ha lanciato la fase di roll-out dell'aggiornamento di sicurezza di febbraio per Android, e nello specifico per i dispositivi proprietari delle famiglie Nexus e Pixel. Lunedì la compagnia ha rilasciato il bollettino di sicurezza contenente tutti i fix e le vulnerabilità corrette, insieme naturalmente ai file per eseguire l'aggiornamento over-the-air e le factory image per l'installazione manuale, disponibili per i vari dispositivi compatibili sui canali ufficiali.

La patch si suddivide in due pacchetti, uno del 1° febbraio e l'altro del 5 febbraio 2017, ma entrambi vengono rilasciati come unico OTA di livello "security patch". L'aggiornamento punta a correggere 36 problemi di sicurezza, fra cui una vulnerabilità critica attraverso la quale un eventuale aggressore avrebbe potuto eseguire codice da remoto su un dispositivo infetto attraverso metodi differenti, come e-mail, navigazione su pagine fraudolente o MMS, durante l'elaborazione dei file.

Oltre ai file OTA Google ha naturalmente rilasciato le factory image aggiornate per i dispositivi compatibili: Pixel e Pixel XL (build NOF26V, NOF26W), Nexus 5X (build N4F26O), Nexus 6P (build N4F26O, NUF26K), ed anche per i dispositivi Pixel C (N4F26O), Nexus Player e Nexus 9. L'aggiornamento dovrebbe essere applicato automaticamente sui dispositivi menzionati, tuttavia per chi non volesse aspettare può scaricare e installare manualmente le immagini.