Outlook si aggiorna: in arrivo nuove funzioni ed interfaccia utente su iOS e Android

Microsoft sta aggiornando l'app Outlook per mobile, prima su iOS e poi su Android, con alcuni miglioramenti nella gestione delle conversazioni. Con le novità ci sarà una parte in basso che consentirà di rispondere velocemente al messaggio, con la possibilità di "taggare" colleghi o amici attraverso il prefisso @. In questo modo sarà possibile leggere il contenuto della conversazione anche mentre si scrive la risposta. L'app consentirà anche di aprire una conversazione di gruppo al primo messaggio non ancora letto, migliorando la navigazione al suo interno.

Oltre ai miglioramenti nelle risposte Microsoft aggiungerà un percorso semplificato per il cambio di account su Outlook. L'applicazione supporta account di diversi provider, come sempre, ma adesso viene introdotto un nuovo selettore con una vista migliorata per le cartelle che consente un rapido accesso verso ognuno di loro. Fra i cambiamenti che possiamo attenderci in un futuro non troppo lontano c'è anche una nuova schermata di ricerca rivoluzionata per essere più centrale all'interno dell'applicazione e, al tempo stesso, per offrire un'esperienza semplificata.

Questa novità non arriva con l'ultimo aggiornamento in fase di roll-out ma arriverà con un nuovo aggiornamento non ancora finalizzato. La ricerca sarà parte di una nuova tab dedicata posizionata nella barra inferiore dell'interfaccia: la schermata dedicata conterrà i contatti e i file più frequentemente utilizzati o consultati, raccolti attraverso la tecnologia Microsoft Graph. Questo vuol dire che l'app sarà in grado di evidenziare tutti i documenti e le informazioni più importanti presenti fra gli allegati, come ad esempio i tracking delle spedizioni.

Le nuove feature sugli account e le conversazioni sono già in fase di roll-out sugli account Outlook.com e Gmail sui client per iOS, con il supporto per Office 365 atteso nei prossimi giorni. L'esperienza aggiornata per le ricerche arriverà invece "presto", ma non c'è ancora una data ufficiale o un periodo stimato. Microsoft ha dichiarato che sta "lavorando sodo per portare tutte le nuove esperienze su Outlook per Android", ma in questo caso l'arrivo potrebbe non essere rapidissimo e l'attesa potrebbe essere anche di "un paio di mesi".