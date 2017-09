Oukitel K10000 Pro, con una batteria da 10000 mAh a 189,99 euro su Cafago

Se siete alla ricerca di uno smartphone capace di resistere per giorni e giorni con una singola ricarica ce ne sono pochi che possono rispondere a questa esigenza meglio di Oukitel K10000 Pro. Si tratta di un modello con hardware tipico della fascia media, ad eccezione della batteria che ha una capacità di ben 10.000 mAh, un valore che triplica (e oltre) la media della categoria. La batteria può anche essere utilizzata per caricare altri dispositivi a mo' di battery bank. Puoi comprare Oukitel K10000 Pro su Cafago al prezzo di 145,31 euro con il coupon OUKI906.

Oukitel K10000 Pro utilizza un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD e una piattaforma hardware basata su un processore MediaTek MTK6750T octa-core da 1,5 GHz. Il comparto memorie si compone invece di 3 GB di RAM e 32 GB di storage integrato espandibile via micro SD, e c'è anche la possibilità di integrare un massimo di due SIM contemporaneamente. Rimanendo in tema connettività non manca il supporto alle reti 4G LTE, anche con la banda 800 MHz usata in Italia. Il sensore d'impronte c'è, ed è posizionato sulla parte posteriore del dispositivo.

Poco sopra c'è una fotocamera da 13 MP con flash LED, mentre sulla parte frontale la fotocamera per selfie e videochiamate utilizza un sensore da 5 MP. Lo smartphone è compatibile con le reti Wi-Fi 802.11n, con il Bluetooth 4.2, supporta GPS, Radio FM e può essere ricaricato attraverso il connettore micro USB integrato lungo la scocca e l'adattatore 12V e 2A offerto in dotazione. Con una batteria da 10000 mAh Oukitel K10000 Pro può durare anche una settimana lontano dalle prese di corrente, ma questa caratteristica arriva immancabilmente con qualche compromesso.

Si tratta di un dispositivo più grosso, e spesso rispetto alla media della categoria: pesa 294 grammi ed è spesso 1,4 centimetri. Ma se vi serve uno smartphone con un'elevata autonomia operativa, questa è con molte probabilità la proposta più efficace. Viene proposto con l'alimentatore di cui sopra, i cavi USB e OTG, una custodia e una pellicola di protezione per lo schermo. Al primo avvio ci sarà Android 7.0 Nougat. Il prezzo normalmente praticato sul portale è di 189,99 euro, ma con il coupon OUKI906 può essere acquistato a 145,31 euro. Clicca qui per comprarlo!