Oukitel K10000 Pro: al via i preordini su TomTop per il nuovo smartphone con ''super' batteria

E' il nuovo Oukitel K10000 Pro lo smartphone da battere in quanto ad autonomia. Con la sua batteria da 10.000 mAh sembra pronto a superare ogni record soprattutto perché semplice smartphone e sappiamo bene come in questo campo le innovazioni in termini di autonomie non sono ancora avvenute completamente. In questo caso il nuovo Oukitel K10000 Pro viene proposto ad un prezzo di soli 174.99$, ossia circa 155€, invece del prezzo di listino di 219.99$ grazie al coupon (K1WPRO) che potrete usare direttamente su TomTop a questa pagina.

Ma cosa ha di speciale il nuovo Oukitel K10000 Pro? Innanzitutto, come detto, la batteria che Oukitel ha deciso di porre nello smartphone e che permetterà di raggiungere autonomie incredibili con 33 giorni in standby sotto rete 4G. Parliamo di una batteria da 10.000 mAh che di certo può fare gola a molti utenti che solitamente utilizzano lo smartphone in modo intensivo e che con i soliti device odierni non riesco nemmeno a completare la giornata. Ma non è tutto perché il nuovo K10000 Pro possiede un design accattivante con un display da 5.5 pollici Full HD, un processore MediaTek MT6750T Octa-Core con Cortex A53 con clock da 1.5GHZ CPU e scheda grafica MaliT860. A tutto questo dobbiamo aggiungere 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB.

A livello multimediale presente una fotocamera posteriore da 13MP mentre per quanto riguarda quella anteriore parliamo di una 5MP. Non solo perché lo smartphone possiede anche un sensore per le impronte digitali che permetterà di mantenere al sicuro i contenuti da malintenzionati. Interessante anche la presenza di Android 7.0 Nougat che potrà permettere agli utenti di utilizzare l'ultimissima release rilasciata da Google con chiaramente tutti i vantaggi che potrà comportare. Da non sottovalutare anche la capacità dello smartphone di ricaricarsi in maniera veloce visto che in sole 2 ore e 20 minuti si riuscirà a portare al 100% la carica dell'esosa batteria da 10.000 mAh del nuovo Oukitel.

Come detto Oukitel K10000 Pro viene proposto in preordine a soli 174.99$ (ossia circa 155€) grazie all'uso in fase di acquisto del coupon K1WPRO.