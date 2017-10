Ottobre pazzo su Geekbuying con sconti fino al 40% sugli smartphone come lo Xiaomi Mi A1

Il mese di ottobre è iniziato e non solo a livello temporale ma soprattutto per quanto riguarda le offerte che gli utenti potranno utilizzare per acquistare sul portale di vendite online Geekbuying che ha deciso di scontare molti smartphone nel suo catalogo grazie all'utilizzo di coupon promozionali gratuiti che permetteranno di ottenere sconti anche fino al 40% su alcune device. In questo caso molti sono i telefoni, anche di ultima uscita, che potranno essere acquistati con forti sconti aggiungendo solamente un coupon in fase di acquisto riuscendo a portare a casa il telefono con un forte risparmio e parliamo di Xiaomi Mi A1 ma anche di Maze Alpha o anche di OnePlus 5 e di Xiaomi Mi 5X e molti altri.

Partiamo subito con lo smartphone del momento ossia lo Xiaomi Mi A1 che per la prima volta vede l'utilizzo da parte dell'azienda cinese di Android One ossia una ROM stock senza personalizzazione della MIUI. A livello tecnico il device possiede display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core da 2 GHz e sul fronte delle memorie troviamo 4GB di RAM e 64 GB di storage integrato, espandibile via micro SD da acquistare separatamente. Per le fotocamere si parla di due sensori posteriori sono da 12 MP, mentre il modulo frontale sfrutta un sensore da 5 MP. La batteria integrata è da 3.080 mAh e come detto abbiamo Android One basato su Nougat ma a breve riceverà Android Oreo.

Xiaomi Mi A1 viene venduto in preordine a 178.16€ grazie all'inserimento del coupon ZENALJLK.

In sconto anche il nuovo Maze Alpha, lo smartphone con display completamente borderless capace di sbaragliare la concorrenza soprattutto per il suo prezzo davvero competitivo. In questo caso il device possiede un display da 6 pollici a risoluzione Full HD, un processore MediaTek Helio P25 Octa-Core da 2.5 GHz, 4 o 6 GB di RAM per la memoria di sistema e 64 GB di storage per l'archiviazione, espandibile fino ad un massimo di 128 GB via scheda di memoria micro SD. La fotocamera posteriore si compone di due fotocamere con sensori e obiettivi dedicati: la principale è da 13 megapixel, la secondaria da 5MP. Piuttosto generosa la batteria non rimovibile che, con una capacità di 4.000 mAh e Android 7.0 Nougat a bordo.

Il nuovo Maze Alpha viene venduto su Geekbuying ad un prezzo di 149.31€ grazie al coupon JDTIKOIJ.

Presente anche il nuovo OnePlus 5 nella sua versione Slate Grey e soprattutto con un comparto tecnico caratterizzato da 8GB di RAM ed uno storage da 128GB. Per il resto ormai conosciamo bene il nuovo OnePlus 5 che vede la presenza di un display da 5.5 pollici e di tipo Optic AMOLED, con risoluzione di 1920x1080 pixel. Il comparto fotografico è di prim'ordine, con un doppio modulo posteriore da 20MP grandangolare ed uno da 16MP tele, con apertura focale rispettivamente di f/1.7 e f/2.6. Potenza da vendere con il nuovo Snapdragon 835 che permette di ottenere il massimo in ogni tipo di attività e soprattutto non essere troppo energivoro mantenendo attivo il device per molto tempo grazie anche alla batteria da 3.300 mAh.

OnePlus 5 slate grey da 8GB di RAM e 128GB di memoria viene venduto ad un prezzo di 463.22€ grazie al coupon SKGVEBWH.

Tra le offerte presente anche lo Xiaomi Mi 5X che senza dubbio può divenire interessante a chi non vuole Android stock ma la MIUI di Xiaomi ed un prodotto con doppia fotocamera e design simile al precedente Mi A1. Tecnicamente lo smartphone possiede un display Full HD da 5.5 pollici con tecnologia LCD IPS LTPS e una batteria da 3080 mAh il tutto coadiuvato dallo Snapdragon 625 e da 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB. A livello multimediale presente una doppia cam al posteriore da 12MP capace quindi di realizzare scatti di qualità ed una cam da 5MP frontale.

Lo Xiaomi Mi 5X viene venduto ad un prezzo decisamente interessante di 207.00€ grazie all'inserimento del coupon NLJZXVXQ.