Ottica F1.6 in vetro Crystal Clear Lens per il nuovo LG V30, è ufficiale

Le caratteristiche su cui i produttori di smartphone e telefonii puntano per far emergere i propri prodotti dalla massa variano ciclicamente: potenza del processore, capacità fotografiche, display, memoria, autonomia sono i particolari in cui, di volta in volta, i nuovi smartphone primeggiano.

LG nell'ultimo periodo ha puntato molto sui display, in particolare sul rapporto tra la superficie totale frontale e quella occupata dal display, regalando non solo al top di gamma schermi di tipo Full View, caratterizzati da cornici superiori e inferiori davvero ridotte. Gli ultimi esempi in merito sono gli smartphone LG Q6 e Q8.

Nella prossima generazione dei suoi smartphone il produttore coreano metterà l'accento anche sulla fotocamera. È un comunicato ufficiale a raccontarcelo, anticipando che il nuovo LG V30 porterà in dote una doppia fotocamera caratterizzata da ottica con apertura F1.6, alzando l'asticella anche in questo particolare, che ultimamente aveva meno rilievo rispetto a un paio di anni fa.

LG nel suo post racconta che l'ottica farà uso di lenti in vetro Crystal Clear Lens, per prestazioni ottiche superiori a quelle ottenibili dalle normali lenti in plastica generalmente utilizzate sugli smartphone. Oltre a una maggiore luminosità, data dall'ampia apertura, le lenti in vetro dovrebbero garantire una maggiore fedeltà cromatica, per una più naturale resa dei colori nelle fotografie scattate con il nuovo V30.

LG ha lavorato molto sulla fotocamera del nuovo V30 per migliorare ulteriormente quello che era già un punto di forza di questa serie. I tecnici dichiarano, ad esempio, di aver ridotto di un terzo la distorsione periferica sulla nuova fotocamera, permettendo maggiore qualità negli scatti in cui si fa uso di tutto l'angolo di campo dell'ottica grandangolare. Il tutto riducendo l'impronta del modulo del 30% e mantenendo caratteristiche come la stabilizzazione ottica ed elettronica e la messa a fuoco laser.

I dettagli tecnici ufficiali si vanno ad aggiungere a quelli rilasciati qualche giorno fa, che informavano in merito al display Quad HD+ di tipo P-OLED che il nuovo V30 adotterà al suo debutto il 31 agosto prossimo a IFA 2017.