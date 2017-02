Oppo conquista il mercato degli smartphone in Cina. Apple perde il 23% rispetto allo scorso anno

Oppo ha ormai conquistato la Cina. E' quanto appare palesemente dal resoconto di IDC delle vendite degli smartphone nel paese cinese. Niente Huawei, Vivo e nemmeno Apple che addirittura retrocede al quarto posto con un segnale negativo nelle vendite rispetto allo scorso anno. Un risultato davvero sorprendente che premia il grande lavoro effettuato dall'azienda nel corso degli ultimi anni e che per la prima volta permette di sopravanzare realtà ben più importanti come quella di Huawei ed Apple.

Proprio l'azienda di Cupertino capitanata da Tim Cook ha subito la prima importante flessione nel mercato cinese con un -23.2% rispetto allo scorso anno attestandosi ad un volume di prodotti venduti pari a 44.9 milioni di unità. Numeri decisamente lontani da quelli di Oppo che ha raggiunto il primato della classifica con ben 78.4 milioni di dispositivi venduti ed un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di ben il 122.2%. Huawei segue a ruota Oppo con 76.6 milioni di unità vendute ed un aumento del 21.8%, quindi Vivo con un aumento sì del 96.9% ma con 69.2 milioni di unità vendute. Solo Xiaomi fa peggio di Apple con 41.5 milioni di smartphone venduti ed un calo rispetto al passato di ben il 36.0%.

Dalla classifica risulta palese la conferma di un 2016 decisamente poco proficuo per Xiaomi. L'azienda non ha rivelato i suoi dati di vendita ma proprio l'amministratore delegato ha dovuto ammettere che le vendite della sua azienda non sono andate di pari passo con il mercato e che seppure vi era stato un forte aumento iniziale questo non si è protratto soprattutto durante lo scorso 2016. Nel 2015 l'azienda era riuscita a superare facilmente i 70 milioni di dispositivi venduti mentre quest'anno, secondo IDC, questi numeri sono divenuti un vero e proprio miraggio.

Stessa sorte per Apple che in Cina non è riuscita a replicare i record di vendite ottenute negli altri continenti. E' il primo vero calo che l'azienda di Cupertino subisce da quando ha iniziato a commercializzare i propri prodotti in Cina. Secondo IDC il problema principale sta nel prezzo degli iPhone, decisamente elevato, e tale da non accontentare gli utenti cinese che si attendono decisamente di più da Apple in termini di innovazione tecnologica rispetto agli attuali iPhone. Insomma i cinesi si attendono molto dal nuovo iPhone 8 e proprio il 2017 potrebbe rivelarsi un anno importante in questo senso per l'azienda di Cupertino.