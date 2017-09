OnePlus rilascia l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per un ristretto gruppo di utenti

OnePlus ha già iniziato la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo ad un limitato numero di possessori di OnePlus 3. Il lancio della beta pubblica della nuova versione del sistema operativo per gli ultimi smartphone (3, 3T e 5) dovrebbe avvenire per la fine di settembre.

Come riportato da Android Police, OnePlus sta testando una versione preliminare del nuovo software su un numero ristretto di dispositivi. Al momento attuale non sembrano funzionare correttamente NFC, WiFi, Bluetooth e la funzionalità hotspot. Le prime build stabili dovrebbero arrivare per la metà di settembre, stando ai piani dell'azienda.

Dietro questo impulso ad aggiornare, che vede curiosamente privilegiato il più vecchio dei tre modelli che riceveranno l'aggiornamento, sta la volontà da parte dell'azienda di essere vista dai suoi utenti come "veloce ad aggiornare i dispositivi", per guadagnarsi la simpatia di quella parte del pubblico che vuole avere l'ultima versione del software ma non vuole acquistare un dispositivo Google.

La celerità con cui OnePlus sta lavorando alla nuova versione del software, merito anche delle (relativamente) poche personalizzazioni introdotte, potrebbe portarla a essere la prima a rilasciare un aggiornamento ad Android 8.0 Oreo al di fuori di Google.