OnePlus presenta il nuovo OnePlus 5 nella colorazione Soft Gold a 499 e aggiunge la versione Slate Grey con 8/128GB a 559

OnePlus presenta ufficialmente una nuova versione del suo top di gamma: il OnePlus 5 Soft Gold. Proprio come avvenuto per le passate generazioni di OnePlus 3 e OnePlus 3T che sono state arricchite nei successivi mesi dall'uscita ufficiale degli smartphone di una versione con colorazione "dorata" anche il nuovo flaghship dell'azienda cinese è pronto ad uscire con la sua versione Soft Gold. In questo caso il nuovo OnePlus 5 Soft Gold sarà disponibile sul portale di OnePlus.net a partire dalla giornata di oggi 7 agosto dalle ore 18 e fino ad esaurimento scorte ad un prezzo di 499€.

In questo caso il nuovo OnePlus 5 Soft Gold non si differenzierà dalle altre versioni se non per quanto riguarda la colorazione appunto "dorata" e l'hardware per quanto concerne la memoria RAM e lo storage interno che riprenderanno le stesse specifiche della versione Slate Grey ossia 6GB di RAM e 64GB di memoria interna non espandibili. Per il resto lo smartphone possederà l'ultimo ritrovato in termini di processore quale Snapdragon 835 di Qualcomm lo che permetterà agli utenti di utilizzare lo smartphone anche in situazioni di stress con un numero elevato di applicazioni in background.

Oltre a questo OnePlus 5 Soft Gold vanterà un display da 5.5 pollici dalla risoluzione Full HD e con matrice Optic AMOLED capace di rendere giustizia anche ai contenuti multimediali più risoluti. Non solo perché a livello fotografico potrà dare il meglio di sé grazie alla presenza di una fotocamera doppia con sensore da 16MP più uno da 20MP con lente teleobiettivo in grado di ottenere accuratezza nei dettagli delle immagini anche in situazioni di bassa luminosità grazie all'apertura focale da f/1.7. Oltretutto con l'ultimo aggiornamento della OxygenOS è stata resa disponibile anche la stabilizzazione EIS nei video a risoluzione massima di 4K.

Da non dimenticare la presenza anche di una batteria da 3.300 mAh che grazie all'ottimizzazione del sistema operativo OxygenOS permetterà di ottenere importanti autonomie. Oltretutto la presenza del Dash Charge farà ricaricare in soli 30 minuti lo smartphone in modo tale da ottenere carica residua per un'intera giornata.

Il nuovo OnePlus 5 versione Soft Gold con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna sarà disponibile da domani sul portale ufficiale di OnePlus.net al prezzo di 499€ fino ad esaurimento scorte.

Da sottolineare che per l'occasione OnePlus ha voluto regalare agli utenti fedeli al marchio una versione nuova del modello Slate Grey di OnePlus 5. In questo caso infatti sarà disponibile nelle prossime settimane anche la versione di OnePlus 5 Slate Grey con 8GB di RAM e storage interno da 128GB al prezzo di 549€ affiancandosi dunque alle già esistenti versioni viste sin al primo giorno.