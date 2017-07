OnePlus permette di vincere un OnePlus 5 a tutti coloro che ne posseggono già uno

OnePlus non è nuova a promozioni o particolari concorsi che permettono agli utenti di ottenere accessori in regalo o addirittura smartphone dell'azienda. In questo caso il nuovo concorso indetto da OnePlus riguarda il suo ultimo top di gamma ossia OnePlus 5 che viene messo in palio a tutti i possessori già dello smartphone che cosi potranno addirittura vincerne un altro. Sì, perché per partecipare al contest servirà lo smartphone acquistato di cui gli utenti dovranno realizzare un video unboxing originale e creativo.

Il contest di OnePlus è aperto a tutti gli utenti europei i quali non dovranno dunque fare altro che registrare i momenti dello "spacchettamento" del nuovo OnePlus 5 e caricare il video su YouTube con l'hashtag specifico del concorso che risulta essere #Unboxthe5. In questo caso l'azienda cinese provvederà ad esaminare tutti i video realizzati dagli utenti e a proclamare 3 vincitori in base a:

Il video con il numero più alto di visualizzazioni

Il secondo video con il più alto numero di visualizzazioni

Il video considerato da OnePlus come il più creativo ed originale e quindi non prettamente legato al numero di visualizzazioni

Tutti coloro che vogliono partecipare potranno farlo appunto registrando e caricando il loro video di unboxing direttamente su YouTube entro e non oltre il 31 luglio. I 3 vincitori riceveranno ciascuno un OnePlus 5 Midnight Black quindi la versione più potente con 8GB di RAM ed uno storage interno da 128GB oltre ad una serie di accessori.