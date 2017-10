OnePlus fissa un evento per il 5 novembre: OnePlus 5T veramente in arrivo?

OnePlus sembra voler presentare una nuova versione del suo fortunato OnePlus 5 cambiandone qualche connotato a livello estetico e magari anche qualche specifica tecnica. Al momento la novità più allettante ma sopratutto che sembra poter essere più vicina alla realtà è quella di un OnePlus 5T con display borderless e dunque pronto a coprire il gap che il design dell'attuale OnePlus 5 avrebbe nei confronti degli altri smartphone odierni. Ecco che appare in rete un ipotetico invito ad un evento fissato proprio dall'azienda cinese al quale però la Rete sembra non voler dare realmente fiducia. L'immagine in questione infatti sembra un po' troppo forzata e soprattutto un qualcosa di realizzato con qualche programma di foto editing.

Di fatto però riportiamo la notizia soprattutto perché in casa OnePlus qualcosa sembra realmente bollere in pentola vista l'assenza dei modelli di smartphone che dall'inizio della quinta generazione erano stati messi in catalogo. In questo caso dunque sembra che la presentazione di un nuovo smartphone o di una sua variante possa essere reale. Quello che non si sa è quanto cambierà rispetto all'attuale smartphone visto che rivoluzionare un device come OnePlus 5 con un altro con display borderless potrebbe risultare quanto mai eversivo o comunque fuori luogo per tutti gli utenti che hanno avuto fiducia in OnePlus acquistando il suo smartphone con la sicurezza che fosse l'unico top di gamma dell'azienda per almeno un anno.

In questo caso l'invito per un ipotetico evento fissato per il prossimo 5 novembre sembra stia scemando di ora in ora soprattutto per la sua facilità di interpretazione con quella T in maiuscolo posta all'interno della sagoma dello smartphone. Molte erano le indiscrezioni sul possibile arrivo di una versione T del OnePlus 5 soprattutto capace di cambiare le carte in tavola sull'aspetto del device nella parte frontale. Un display con form factor in 18:9 ben diverso da quello attuale da 16:9 che dunque permetterebbe all'azienda cinese di confrontarsi ad armi pari con gli altri produttori che hanno da tempo deciso di cambiare l'aspetto dei propri device in tal senso.

In ogni cao bisognerà attendere l'ufficializzazione dell'evento del prossimo 5 novembre per capire se davvero l'azienda cinese ha la volontà di cambiare il suo device prima che lo stesso abbia compiuto l'anno oppure se dal prossimo 5 novembre sarà possibile osservare solamente il lancio di una ipotetica versione personalizzata del medesimo OnePlus 5 che già conosciamo oggi. A voi piacerebbe un OnePlus 5T con display borderless lanciato già dal prossimo 5 novembre?