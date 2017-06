OnePlus fa scegliere la scatola di vendita del futuro OnePlus 5. Ecco tutte le alternative

Il nuovo OnePlus 5 è in arrivo e l'azienda cinese vuole creare hype sul suo nuovo top di gamma. Se nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio profilo di Twitter prima l'immagine del processore a cui si affiderà per il funzionamento, parliamo del nuovo Snapdragon 835, poi ha svelato alcuni dettagli sulla fotocamera che lo smartphone monterà in collaborazione con DxO, oggi si torna a parlare di OnePlus visto che agli utenti viene chiesto di votare per scegliere l'estetica della scatola di vendita del nuovo top di gamma in arrivo.

In questo caso l'azienda cinese sembra voler porre la massima attenzione alle indicazioni degli utenti che dal suo primo OnePlus l'hanno seguita e in qualche modo hanno creduto in lei. In questo caso le scatole di vendita da scegliere sono molteplici con diverse colorazioni, sempre tra rosso e bianco, e grafiche mutevoli con la presenza o meno del numero 5. Ecco che in alcune scatole appare il numero serigrafato in bianco, mentre in altre viene posizionato nella parte alta della scatola, in un altra ancora viene solo posto a parole assieme alla parola Hello. Insomma gli utenti potranno scegliere tra ben 8 diverse scatole votandole direttamente a questa pagina (in cinese).

Ricordiamo come OnePlus 5 dovrebbe puntare molto sul comparto multimediale con una doppia fotocamera al posteriore ma anche un comparto hardware di primissimo ordine. Più specificatamente il nuovo OnePlus 5 dovrebbe puntare su di un display da 5.5 pollici super AMOLED con risoluzione Quad HD, la presenza del nuovo Snapdragon 835 di Qualcomm, 6GB di RAM, memoria interna da 128GB ed una batteria da 4.000 mAh. A corredo, come detto, una doppia fotocamera che dovrebbe permettere scatti di alta qualità come visto nella promo di OnePlus ma anche la presenza dell'ultimo Android 7.0 Nougat pronto ad aggiornarsi al nuovo Android O. Manca solo il prezzo che in questo caso potrebbe salire e attestarsi sopra le 500€ ma è chiaro che il comparto tecnico risulta decisamente ripagato.