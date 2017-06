OnePlus ''bara'' nuovamente sui benchmark del nuovo OnePlus 5. Ecco il rapporto che svela il trucco

OnePlus ricade nuovamente sui benchmark falsati. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato su XDA in cui viene esplicitamente verificato il fatto che l'azienda cinese abbia manipolato i risultati dei test effettuati sul nuovo OnePlus 5 come riferimenti nei confronti degli altri smartphone della concorrenza. Una cosa che era già avvenuta in passato con il OnePlus 3T che era stato sottoposto a tecniche non previste per ottenere risultati migliori nei benchmark con lo Snapdragon 821 rispetto a quelli ottenibili in condizioni naturali.

In questo caso la situazione sembra esseresi nuovamente ripetuta anche con il nuovo OnePlus 5 e l'autore del rapporto su XDA ha voluto esternare il tutto in un lungo articolo completo di grafici pronti a convalidare il "fattaccio". Avevamo visto come con il OnePlus 3T le unità consegnate ai recensori fossero in possesso di specifiche direttive sul fatto di effettuare i benchmark su applicazioni esterne a quelle presenti sul Play Store in modo tale da non rilevare alcun dato prima dell'ufficiale presentazione dello smartphone. Ebbene secondo XDA, OnePlus, aveva introdotto modifiche alla ROM presente sullo smartphone in modo tale da rilevare automaticamente l'applicazione di test di riferimento e alterare la frequenza di carico della CPU ottenendo dunque risultati di benchmark decisamente superiori rispetto a quelli di riferimento degli altri top di gamma.

In questo caso con OnePlus 5 la situazione è cambiata leggermente ma non modificando il risultato "falsato" finale. Sì, perché OnePlus ha pensato di alterare la massima frequenza della CPU permettendo allo Snapdragon 835 di essere spinto durante i test alla massima potenza per il 95% del tempo cosa che invece nella realtà non avviene mai anzi con l'utilizzo di giochi o con sessioni impegnative al massimo i quattro core della CPU possono rimanere al massimo della potenza per non più del 24% in modo tale da evitare problematiche termiche. In questo caso non avendo limiti di dissipazione termica, il nuovo OnePlus 5, può permettersi di superare facilmente la concorrenza con benchmark elevatissimi ma che in verità non rispecchiano il riferimento nei confronti degli altri smartphone.

Secondo XDA questo tipo di meccanismo attuato da OnePlus permette all'azienda di variare il punteggio nell'ordine del 5/6.5%. Un plus non indifferente che permette al OnePlus 5 di porsi in vetta a tutte le classifiche dei Benchmark ma chiaramente non in modo completamente pulito o comunque trasparente.

La dichiarazione da parte dell'azienda cinese non si è fatta attendere e XDA ha pubblicato il comunicato stampa dove OnePlsu dichiara come: "Le persone usano le app di riferimento al fine di accertare le prestazioni del proprio dispositivo. Per questo vogliamo che gli utenti vedano le reali prestazioni del OnePlus 5. Abbiamo quindi permesso alle applicazioni di riferimento di realizzare un test su di uno stato simile a quello dell'uso quotidiano, tra cui la gestione delle risorse per applicazioni intensive e per i giochi. Non stiamo overclockando il dispositivo, anzi mostriamo il vero potenziale del nuovo OnePlus 5".

Una vicenda probabilmente poco trasparente che di certo non influenzerà sulle vendite dello smartphone. Questo perché l'importanza di un dispositivo di questo tipo è quella che riguarda l'utilizzo sul campo da parte degli utenti giorno dopo giorno e non basandosi su test di benchmark che valutano prettamente la potenza dell'hardware presente nel device. Di certo però i risultati "falsati" sembrano essere tali dal rapporto di XDA e in questo non possiamo che aprire un occhio soprattutto dopo l'ammissione della vicenda sul passato OnePlus 3T.