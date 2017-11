OnePlus 5T non avrà la ricarica wireless perché 'è inferiore alla ricarica con cavo'

Molti dei principali smartphone sul mercato integrano ormai la ricarica wireless, dal Galaxy S8 fino ad arrivare all'iPhone. OnePlus, però, non ritiene ancora la tecnologia pronta per soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza e per questo non la includerà sul prossimo OnePlus 5T.

Alla base di questa considerazione c'è il fatto che la ricarica wireless non riesce ancora a garantire lo stesso livello di velocità della ricarica tramite cavo. Questo è particolarmente vero nel caso delle tecnologie di ricarica rapida, che riescono a ricaricare gli smartphone in tempi molto brevi.

Pete Lau, amministratore delegato di OnePlus, afferma inoltre come la ricarica wireless imponga dei limiti troppo restrittivi circa l'utilizzo dello smartphone: quando questo è in carica, infatti, non è possibile utilizzare il dispositivo senza interrompere la ricarica stessa.

Tutte queste argomentazioni rispecchiano in effetti la realtà della ricarica wireless oggigiorno. Quel che non è chiaro, però, è perché non sia possibile - al di là delle scelte di design e dei materiali - dare agli utenti l'opportunità di scegliere la propria modalità di ricarica preferita.

Lau conclude affermando che la sua azienda utilizzerà uno standard di ricarica wireless quando riterrà che questo possa dare una buona esperienza agli utenti, ma senza prendere impegni circa le tempistiche.